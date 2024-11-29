Тренер Рублёва рассказал о несчастных российских теннисистах

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Тренер Андрея Рублёва, испанец Фернандо Висенте, поделился своими наблюдениями о том, что российские теннисисты нередко испытывают дискомфорт на корте. Об этом сообщает издание "Чемпионат".

Фото: wikimedia.org by Carine06, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Андрей Рублёв

Висенте упомянул Анну Калинскую и Юлию Путинцеву как примеры спортсменок, для которых это состояние представляет препятствие.

"Другие игроки часто путешествуют на турниры с папой, мамой, но русские никогда так не делают", — заявил Висенте.

Кроме того, тренер объяснил, почему многие россияне не стремятся брать с собой родителей на турниры.

"Думаю, это идет из вашего детства. Когда русские ребята играют на турнирах, родители оказывают на них слишком много давления", — заявил Висенте.

В прошедшем сезоне Андрей Рублёв одержал победу на двух турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и завершил год, заняв восьмую строчку в мировом рейтинге.

Уточнения

Андре́й Рублёв (около 1360 — 17 октября 1428 или 29 января 1430, Москва) — русский иконописец московской школы иконописи, книжной и монументальной живописи XV века.

