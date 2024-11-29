Тренер Рублёва рассказал о несчастных российских теннисистах

Тренер Андрея Рублёва, испанец Фернандо Висенте, поделился своими наблюдениями о том, что российские теннисисты нередко испытывают дискомфорт на корте. Об этом сообщает издание "Чемпионат".
Висенте упомянул Анну Калинскую и Юлию Путинцеву как примеры спортсменок, для которых это состояние представляет препятствие.
"Другие игроки часто путешествуют на турниры с папой, мамой, но русские никогда так не делают", — заявил Висенте.
Кроме того, тренер объяснил, почему многие россияне не стремятся брать с собой родителей на турниры.
"Думаю, это идет из вашего детства. Когда русские ребята играют на турнирах, родители оказывают на них слишком много давления", — заявил Висенте.
В прошедшем сезоне Андрей Рублёв одержал победу на двух турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и завершил год, заняв восьмую строчку в мировом рейтинге.
Андре́й Рублёв (около 1360 — 17 октября 1428 или 29 января 1430, Москва) — русский иконописец московской школы иконописи, книжной и монументальной живописи XV века.
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