Мышцы растут уже через час! Названа лучшая добавка для спортсменов

Креатин давно известен как добавка для увеличения физической силы и выносливости, но новые исследования показывают его пользу не только для тела, но и для мозга.
Это соединение помогает организму быстрее восстанавливать запасы энергии, что делает тренировки более эффективными. Исследования также показывают, что креатин может замедлять возрастные изменения, такие как потеря мышечной массы и снижение когнитивных функций, а также поддерживать здоровье женщин в периоды гормональных изменений.
Продукты животного происхождения, такие как мясо, рыба и молочные продукты, богаты креатином, но его можно принимать и в виде добавок.
Оптимальная доза составляет 3-5 г в день для улучшения физических показателей, а для когнитивных целей иногда применяются более высокие дозы. Побочные эффекты минимальны, но людям с проблемами почек или кишечника следует проконсультироваться с врачом.
Креатин не работает самостоятельно — его эффект усиливается при интенсивных тренировках или когнитивной активности. Это не волшебное средство, но мощный инструмент для поддержания здоровья и эффективности организма.
Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.
Креати́н — азотсодержащая карбоновая кислота, которая встречается в организме позвоночных. Участвует в энергетическом обмене в мышечных и нервных клетках.
Марсоход Curiosity случайно раскрыл залежи чистой серы, что может изменить наши представления о геологической истории Марса.