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Мышцы растут уже через час! Названа лучшая добавка для спортсменов

1:17
Спорт

Креатин давно известен как добавка для увеличения физической силы и выносливости, но новые исследования показывают его пользу не только для тела, но и для мозга.

Мужчина принимает креатин
Фото: Kandinsky by Pravda.ru
Мужчина принимает креатин

Это соединение помогает организму быстрее восстанавливать запасы энергии, что делает тренировки более эффективными. Исследования также показывают, что креатин может замедлять возрастные изменения, такие как потеря мышечной массы и снижение когнитивных функций, а также поддерживать здоровье женщин в периоды гормональных изменений.

Продукты животного происхождения, такие как мясо, рыба и молочные продукты, богаты креатином, но его можно принимать и в виде добавок.

Оптимальная доза составляет 3-5 г в день для улучшения физических показателей, а для когнитивных целей иногда применяются более высокие дозы. Побочные эффекты минимальны, но людям с проблемами почек или кишечника следует проконсультироваться с врачом.

Креатин не работает самостоятельно — его эффект усиливается при интенсивных тренировках или когнитивной активности. Это не волшебное средство, но мощный инструмент для поддержания здоровья и эффективности организма.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Креати́н — азотсодержащая карбоновая кислота, которая встречается в организме позвоночных. Участвует в энергетическом обмене в мышечных и нервных клетках.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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