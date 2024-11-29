Хотите красивые ягодицы и стройные ноги? Начните делать выпады со штангой

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Выпады со штангой — мощное упражнение для укрепления ног, ягодиц и корпуса, но оно требует точной техники, говорит фитнес-тренер Иван Кузьменко.

Фото: commons.wikimedia.org by Jajone86, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Девушка выполняет приседания со штангой

Начните с разминки, чтобы подготовить мышцы и суставы, затем установите штангу на плечи, используя стойку или тренажёр Смита. Спина должна быть прямой, штанга лежать на лопатках, а ноги находиться на ширине плеч.

Сделайте шаг вперёд, опускаясь в выпад так, чтобы переднее колено согнулось под углом 90 градусов, не выходя за линию носка, а задняя нога оставалась устойчивой. При подъёме отталкивайтесь передней ногой, возвращаясь в исходное положение. Соблюдайте ровное положение корпуса и не забывайте правильно дышать: вдох при опускании, выдох при подъёме.

Главные ошибки

Ошибки, такие как округление спины, слишком большой вес штанги или неправильное положение коленей, могут привести к травмам. Чрезмерная нагрузка на суставы или задержка дыхания также увеличивают риск неприятных последствий.

Начинайте с лёгкого веса, отрабатывая технику до автоматизма, и только потом увеличивайте нагрузку, пишет Чемпионат.

Упражнение противопоказано при травмах опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистых заболеваниях, варикозе или в период восстановления после операций.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.



Штанга — спортивный снаряд в тяжёлой атлетике и силовом троеборье.

