Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты египетской мумификации, которые восхищают учёных до сих пор
Эти признаки говорят о наличии парши. Проверьте растения, пока не поздно
Перезагрузка аграрного сектора — Путин одобрил покупку Русской элеваторной компании у Louis Dreyfus
Эти три странности кошек теперь можно объяснить
Иностранцы в России: новые правила пересечения границы
Почему не стоит покупать автомобиль, побывавший в ДТП
Ретинол — секретное оружие для сияющей кожи
Как выбрать идеальный майонез без лишних добавок
Учёные воскресили микробов, погребённых 100 миллионов лет назад

Хотите красивые ягодицы и стройные ноги? Начните делать выпады со штангой

1:27
Спорт

Выпады со штангой — мощное упражнение для укрепления ног, ягодиц и корпуса, но оно требует точной техники, говорит фитнес-тренер Иван Кузьменко.

Девушка выполняет приседания со штангой
Фото: commons.wikimedia.org by Jajone86, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Девушка выполняет приседания со штангой

Начните с разминки, чтобы подготовить мышцы и суставы, затем установите штангу на плечи, используя стойку или тренажёр Смита. Спина должна быть прямой, штанга лежать на лопатках, а ноги находиться на ширине плеч.

Сделайте шаг вперёд, опускаясь в выпад так, чтобы переднее колено согнулось под углом 90 градусов, не выходя за линию носка, а задняя нога оставалась устойчивой. При подъёме отталкивайтесь передней ногой, возвращаясь в исходное положение. Соблюдайте ровное положение корпуса и не забывайте правильно дышать: вдох при опускании, выдох при подъёме.

Главные ошибки

Ошибки, такие как округление спины, слишком большой вес штанги или неправильное положение коленей, могут привести к травмам. Чрезмерная нагрузка на суставы или задержка дыхания также увеличивают риск неприятных последствий.

Начинайте с лёгкого веса, отрабатывая технику до автоматизма, и только потом увеличивайте нагрузку, пишет Чемпионат.

Упражнение противопоказано при травмах опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистых заболеваниях, варикозе или в период восстановления после операций. 

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Штанга — спортивный снаряд в тяжёлой атлетике и силовом троеборье.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Туризм
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход Аудио 
Отец Жанны Фриске отказался смотреть сериал с участием внука Платона
Российский шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске отказался смотреть сериал с участием внука Платона Аудио 
Популярное
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого

Марсоход Curiosity случайно раскрыл залежи чистой серы, что может изменить наши представления о геологической истории Марса.

Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Прохор Шаляпин выпросил поездку на Мальдивы у женщины, которая парила его в бане
Как вырастить ореховое дерево и повысить его плодоношение
Сводка с фронта: натовские F-16 с позором вернулись на базы, очередная внезапная смерть офицера НАТО Дмитрий Плотников Зачем Западу понадобились военные фейки о Северной Корее? Юрий Бочаров Всего шесть машин проложили путь к будущему автомобилестроения Игорь Буккер
Восхитительная намазка на хлеб за 5 минут, которая не добавит вам лишних калорий
Ошибки на огороде, которые дорого обойдутся весной
Туристка из России рассказала, почему была разочарована своим отпуском в Турции
Туристка из России рассказала, почему была разочарована своим отпуском в Турции
Последние материалы
Хотите красивые ягодицы и стройные ноги? Начните делать выпады со штангой
Сводка с фронта: натовские F-16 с позором вернулись на базы, очередная внезапная смерть офицера НАТО
Перезагрузка аграрного сектора — Путин одобрил покупку Русской элеваторной компании у Louis Dreyfus
Эти три странности кошек теперь можно объяснить
Иностранцы в России: новые правила пересечения границы
Почему не стоит покупать автомобиль, побывавший в ДТП
Ретинол — секретное оружие для сияющей кожи
Как выбрать идеальный майонез без лишних добавок
Учёные воскресили микробов, погребённых 100 миллионов лет назад
Эндокринолог Павлова заявила, что снижение потребления сахара омолаживает мозг
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.