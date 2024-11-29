Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дневной сон снижает уровень сахара в крови
Бюджетный фастфуд побеждает дорогие рестораны в аэропортах
Почему садоводы сами вредят своей земле и как это исправить
Как диагностировать проблемы с тормозами и коробкой передач без помощи компьютера
Опасный варикоз: когда сосудистые звездочки могут стать началом серьезной болезни
Повысить урожайность растений можно при помощи одного простого средства
Гигантские вихри Юпитера: новая глава в изучении планеты
Как зелень в городах помогает животным выживать
Как выбрать настоящую красную икру в магазине

Что важно при выборе персонального тренера?

Спорт

Доктор наук в области физических упражнений Ирв Рубинштейн более 35 лет возглавлял фитнес-студию в Нэшвилле. Он подчёркивает важность выбора подходящего персонального тренера, который сможет учитывать индивидуальные особенности клиента, включая травмы и ограничения.

Две девушки в спортзале
Фото: Kandinsky by Pravda.ru
Две девушки в спортзале

Рубинштейн считает, что дипломы и сертификации важны, но личность и подход тренера играют решающую роль. Настоящий профессионал понимает, как мотивировать клиента и строить комфортные отношения, пишет The Independent.

Гай Эндрюс из Exercise ETC. соглашается и добавляет, что личность тренера важнее квалификации. Если вам с ним некомфортно, работа обречена на провал.

Цена варьируется от $50 (500 рублей) до $150 (1500 рублей) в час в зависимости от региона. Новичкам рекомендовано заниматься с тренером 2-3 раза в неделю в течение первых шести недель, чтобы привыкнуть к залу и рутине.

Успех тренировок зависит от реалистичных целей. Это может быть контроль веса, улучшение общего состояния или решение специфических задач. Эндрюс отмечает: сосредоточенность на ощущениях, а не только на внешнем виде, помогает избежать разочарований.

Уточнения

Тре́нер (англ. trainer, от train — воспитывать, обучать, готовить) — специалист в определённом виде спорта, руководящий тренировкой спортсменов. 

Спорти́вный зал разг. качалка — специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко
Шоу-бизнес
Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко Аудио 
Почему маникюр и наращивание ресниц могут стать причиной долгих болезней
Красота и стиль
Почему маникюр и наращивание ресниц могут стать причиной долгих болезней
София Ротару попыталась продать квартиру в Москве Николаю Баскову
Российский шоу-бизнес
София Ротару попыталась продать квартиру в Москве Николаю Баскову Аудио 
Популярное
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого

Марсоход Curiosity случайно раскрыл залежи чистой серы, что может изменить наши представления о геологической истории Марса.

Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Прохор Шаляпин выпросил поездку на Мальдивы у женщины, которая парила его в бане
Как вырастить ореховое дерево и повысить его плодоношение
Зачем Западу понадобились военные фейки о Северной Корее? Юрий Бочаров Всего шесть машин проложили путь к будущему автомобилестроения Игорь Буккер Специалисты российского ВПК могут превратить любой экземпляр военной техники в боевого робота Андрей Николаев
Восхитительная намазка на хлеб за 5 минут, которая не добавит вам лишних калорий
Ошибки на огороде, которые дорого обойдутся весной
Туристка из России рассказала, почему была разочарована своим отпуском в Турции
Туристка из России рассказала, почему была разочарована своим отпуском в Турции
Последние материалы
Дневной сон снижает уровень сахара в крови
Бюджетный фастфуд побеждает дорогие рестораны в аэропортах
Почему садоводы сами вредят своей земле и как это исправить
Как диагностировать проблемы с тормозами и коробкой передач без помощи компьютера
Опасный варикоз: когда сосудистые звездочки могут стать началом серьезной болезни
Повысить урожайность растений можно при помощи одного простого средства
Гигантские вихри Юпитера: новая глава в изучении планеты
Как зелень в городах помогает животным выживать
Как выбрать настоящую красную икру в магазине
В Китае растёт спрос на швейцарский шоколад
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.