Что важно при выборе персонального тренера?

Доктор наук в области физических упражнений Ирв Рубинштейн более 35 лет возглавлял фитнес-студию в Нэшвилле. Он подчёркивает важность выбора подходящего персонального тренера, который сможет учитывать индивидуальные особенности клиента, включая травмы и ограничения.

Фото: Kandinsky by Pravda.ru Две девушки в спортзале

Рубинштейн считает, что дипломы и сертификации важны, но личность и подход тренера играют решающую роль. Настоящий профессионал понимает, как мотивировать клиента и строить комфортные отношения, пишет The Independent.

Гай Эндрюс из Exercise ETC. соглашается и добавляет, что личность тренера важнее квалификации. Если вам с ним некомфортно, работа обречена на провал.

Цена варьируется от $50 (500 рублей) до $150 (1500 рублей) в час в зависимости от региона. Новичкам рекомендовано заниматься с тренером 2-3 раза в неделю в течение первых шести недель, чтобы привыкнуть к залу и рутине.

Успех тренировок зависит от реалистичных целей. Это может быть контроль веса, улучшение общего состояния или решение специфических задач. Эндрюс отмечает: сосредоточенность на ощущениях, а не только на внешнем виде, помогает избежать разочарований.

Уточнения

Тре́нер (англ. trainer, от train — воспитывать, обучать, готовить) — специалист в определённом виде спорта, руководящий тренировкой спортсменов.



Спорти́вный зал разг. качалка — специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.

