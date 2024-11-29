Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дикий турист проснулся среди ночи от леденящего душу смеха
Китай совершает немыслимое — свергает некогда доминировавших автопроизводителей Японии
От мяты до лаванды — лучшие растения для чая прямо у вас дома
Как подготовить хризантемы к зиме: советы и рекомендации
Фитнес-тренер рассказал, чем могут навредить пробежки зимой
Почему у собаки сухой нос: когда это нормально, а когда опасно
Фармзавод запустят в Петербурге в 2025 году
На приготовление вкуснейшей рыбы на овощной подложке на плите нужно всего 25 минут
Российские автомобили получат защиту от киберугроз в 2024 году

Как сохранить мышцы при долгом перерыве в тренировках

3:05
Спорт

Наше тело удивительно: оно адаптируется и становится сильнее, если мы регулярно его нагружаем. Но если физическая активность пропадает, мышцы начинают терять форму.

Тренажёры
Фото: flickr.com by redlionhoteldenver, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тренажёры

Как мышцы теряют форму

Отсутствие тренировок приводит к постепенной потере мышечной массы. Небольшой перерыв на 1-2 дня даже полезен для восстановления. Однако более длительные паузы из-за травм, болезней или других обстоятельств могут существенно отразиться на состоянии мышц.

Мышечная атрофия и её особенности

Процесс потери мышечной массы называется атрофией. Скорость её развития у всех разная и зависит от нескольких факторов, включая уровень активности и первоначальную физическую форму.

  • Пропуск тренировок на 2-3 недели: сила немного уменьшается, но потери минимальны, если вы продолжаете двигаться.
  • Полное обездвиживание: приводит к быстрой потере мышечной массы, особенно если у вас её изначально много.

Интересно, что уменьшение размера мышц может быть связано не только с потерей белка, но и с сокращением количества жидкости в тканях.

Например, за первую неделю перерыва из-за снижения запасов гликогена размер мышц может уменьшиться на 20%.

Стадии мышечной атрофии

  • Ранняя стадия (до двух недель): снижение синтеза мышечного белка начинается уже через несколько дней отсутствия нагрузки.
  • Умеренная атрофия (2-3 недели): потеря мышечной массы может достигать 1-3% в неделю.
  • Выраженная атрофия (4 недели и более): распад мышечного белка начинает опережать его синтез, что ускоряет процесс атрофии.

Как замедлить потерю мышечной массы

Хотя атрофия неизбежна при длительных перерывах, вы можете замедлить её развитие и быстрее восстановиться, следуя этим рекомендациям:

Контроль калорийности питания

Для поддержания мышечной массы важно получать достаточно энергии. Чрезмерный дефицит калорий может ускорить потерю мышц, поэтому подходите к диете сбалансированно.

Употребление белка

Белок — основной строительный материал для мышц. Он помогает восстанавливать мышечные волокна, укрепляя их.

Рекомендуется потреблять 1,2-2,0 грамма белка на килограмм массы тела. Отличные источники: нежирное мясо, рыба, яйца и растительные продукты.

Возобновление тренировок

Как только вы сможете, возвращайтесь к тренировкам. Даже лёгкие упражнения с небольшими нагрузками помогают сохранить мышечную массу.

Начинайте с умеренных нагрузок и постепенно их увеличивайте. Комбинируйте силовые и кардиоупражнения для комплексного эффекта.

Если вы восстанавливаетесь после травмы или болезни, обязательно проконсультируйтесь с врачом или опытным тренером.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. "мы́шка"), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs - "мышь") — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко
Шоу-бизнес
Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко Аудио 
Электрик объяснил, что делать, если при сверлении задели проводку
Недвижимость
Электрик объяснил, что делать, если при сверлении задели проводку Аудио 
Нагар и перегрев: как минута на холостом ходу спасает мотор
Авто
Нагар и перегрев: как минута на холостом ходу спасает мотор Аудио 
Популярное
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого

Марсоход Curiosity случайно раскрыл залежи чистой серы, что может изменить наши представления о геологической истории Марса.

Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Прохор Шаляпин выпросил поездку на Мальдивы у женщины, которая парила его в бане
Как вырастить ореховое дерево и повысить его плодоношение
Зачем Западу понадобились военные фейки о Северной Корее? Юрий Бочаров Всего шесть машин проложили путь к будущему автомобилестроения Игорь Буккер Специалисты российского ВПК могут превратить любой экземпляр военной техники в боевого робота Андрей Николаев
Восхитительная намазка на хлеб за 5 минут, которая не добавит вам лишних калорий
Туристка из России рассказала, почему была разочарована своим отпуском в Турции
Ошибки на огороде, которые дорого обойдутся весной
Ошибки на огороде, которые дорого обойдутся весной
Последние материалы
В ЕС высказались о перспективах альянса одного из лидеров Европы и Илона Маска
Простые секреты выращивания шалфея, мяты и чабреца на подоконнике
Почему ночной сон важен для здоровья: выводы ученых
Алкоголь и бесплодие: как спиртное разрушает репродуктивное здоровье женщин и мужчин
Для тех, кто заботится о своей фигуре — лёгкий и диетический винегрет без картошки
Как сохранить мышцы при долгом перерыве в тренировках
Долететь из Нью-Йорка в Париж без авиабилета можно лишь в сортире
Почему собаки едят фекалии и как отучить их от этого
Мужчина потратил 65 дней на создание уменьшенной версии Lamborghini Sian
В Китае нашли огромные черепа таинственного вида людей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.