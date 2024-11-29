Грыжа позвоночника: как выбрать правильные упражнения для укрепления спины

4:03 Your browser does not support the audio element. Спорт

Межпозвонковая грыжа — одно из самых частых заболеваний позвоночника. Оно возникает, когда внешняя оболочка межпозвонкового диска повреждается, и его внутреннее содержимое выпячивается наружу.

Фото: commons.wikimedia.org by Iveto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Девушка выполняет скручивания позвоночника

Большинство таких грыж формируется в поясничном отделе — до 95% всех случаев. При этом лишь 3-5% болей в спине связаны именно с этим состоянием, поскольку значительное число грыж протекают бессимптомно.

Мы собрали список упражнений, которые помогут поддерживать здоровье позвоночника при бессимптомной грыже.

Упражнения допустимые при грыже

Птицы-собаки : упражнение на координацию и баланс, где вы поочередно вытягиваете противоположные руку и ногу, стоя на четвереньках.

: упражнение на координацию и баланс, где вы поочередно вытягиваете противоположные руку и ногу, стоя на четвереньках. Разгибание бедра на опоре : подъем ноги назад с опорой на другую ногу и руки для укрепления ягодичных мышц.

: подъем ноги назад с опорой на другую ногу и руки для укрепления ягодичных мышц. Ягодичный полумост на одной ноге : подъем таза вверх из положения лежа на спине с опорой на одну ногу для развития стабилизирующих мышц.

: подъем таза вверх из положения лежа на спине с опорой на одну ногу для развития стабилизирующих мышц. Мертвый жук : упражнение на укрепление пресса, где вы лежите на спине и двигаете противоположными руками и ногами.

: упражнение на укрепление пресса, где вы лежите на спине и двигаете противоположными руками и ногами. Планка с касанием плеча : удерживание планки с чередующимся касанием противоположного плеча для укрепления корпуса.

: удерживание планки с чередующимся касанием противоположного плеча для укрепления корпуса. Кобра : мягкое разгибание спины из положения лежа на животе, полезное для разгрузки поясницы.

: мягкое разгибание спины из положения лежа на животе, полезное для разгрузки поясницы. Дешифт : упражнение для улучшения подвижности позвоночника, заключающееся в наклонах корпуса вперед и назад.

: упражнение для улучшения подвижности позвоночника, заключающееся в наклонах корпуса вперед и назад. Растяжка задней поверхности бедра : наклоны к вытянутой ноге для улучшения гибкости подколенных сухожилий.

: наклоны к вытянутой ноге для улучшения гибкости подколенных сухожилий. Кошка : плавные прогибы и выгибы спины на четвереньках для снятия напряжения с позвоночника.

: плавные прогибы и выгибы спины на четвереньках для снятия напряжения с позвоночника. Кубинский жим у стены : работа с гантелями или эспандером, стоя у стены, для укрепления плечевого пояса.

: работа с гантелями или эспандером, стоя у стены, для укрепления плечевого пояса. Наклон на прямых ногах : медленное опускание корпуса вниз с прямыми ногами для растяжки задней поверхности тела.

: медленное опускание корпуса вниз с прямыми ногами для растяжки задней поверхности тела. Румынская тяга в сплит-позиции : тяга веса с опорой одной ногой вперед для укрепления ягодиц и поясницы.

: тяга веса с опорой одной ногой вперед для укрепления ягодиц и поясницы. Наклоны Джефферсона : глубокие наклоны с округлением спины для улучшения гибкости всего позвоночника.

: глубокие наклоны с округлением спины для улучшения гибкости всего позвоночника. Разгибание грудного отдела сидя : подъем корпуса назад из сидячего положения для развития гибкости грудного отдела.

: подъем корпуса назад из сидячего положения для развития гибкости грудного отдела. Нейродинамическое упражнение для седалищного нерва: плавные движения ногой лежа на спине для улучшения кровообращения и снятия напряжения нерва.

Консультация врача — обязательна

Важно помнить:

Каждое упражнение должно выполняться с учетом ваших индивидуальных особенностей. Если какое-либо движение вызывает боль или дискомфорт, это сигнал прекратить выполнение и обсудить ваш комплекс с врачом.

Можно ли тренироваться при грыже позвоночника

Да, тренировки разрешены в большинстве случаев. Однако подход зависит от того, есть ли у вас симптомы и в какой стадии находится заболевание: обострение или ремиссия.

Симптомы грыжи межпозвонкового диска:

Онемение или снижение чувствительности кожи.

Ощущение "мурашек".

Жжение в определенной области тела.

"Прострелы" в конечностях.

Резкая слабость в мышцах.

Проблемы с дефекацией или мочеиспусканием.

Внезапные сложности в сексуальной жизни на фоне болей в спине.

Если вы замечаете такие симптомы, не занимайтесь самолечением. Врач проведет необходимые тесты и назначит индивидуальную программу тренировок, которая не навредит вашему здоровью.

При отсутствии симптомов грыжа не должна ограничивать вашу активность.

Занимайтесь тем, что приносит радость и помогает поддерживать форму. Главное — отсутствие боли.

Уточнения

Межпозвонковая гры́жа (грыжа межпозвонкового диска) — выпячивание (экструзия) ядра межпозвонкового диска в позвоночный канал в результате нарушения целостности фиброзного кольца.

