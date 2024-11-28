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Физическая активность в критические дни: как тренировки могут облегчить дискомфорт

3:34
Спорт

Критические дни становятся испытанием даже для самых выносливых женщин. Болезненные спазмы, усталость и плаксивость заставляют многих избегать физической активности.

бег
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
бег

Однако движение, и особенно бег, во время менструации может не только облегчить неприятные симптомы, но и улучшить общее самочувствие.

Почему бег полезен во время месячных

Во время менструации уровень прогестерона и эстрогена снижается, что влияет на настроение и общий тонус организма. Однако отказ от активности не решает проблему.

Регулярные аэробные упражнения, включая бег, помогают:

  • Снизить боль и спазмы: кислород улучшает кровообращение, а выброс эндорфинов естественным образом снижает болевые ощущения.
  • Стабилизировать настроение: эндорфины работают эффективнее, чем сладости, поддерживая эмоциональное состояние.
  • Ускорить восстановление: физическая активность способствует выведению токсинов и улучшению обмена веществ.
  • Улучшить мышечный тонус: даже лёгкие пробежки помогают сохранить форму.

В результате бег становится отличным союзником для поддержания здоровья даже в эти дни.

Как правильно бегать во время месячных

  • Выбирайте умеренные нагрузки: в первые дни, когда кровотечения обильнее, лучше заменить бег на ходьбу или лёгкие пробежки. Умеренная активность облегчает спазмы и улучшает общее состояние.
  • Следите за гидратацией: во время тренировок каждые 20 минут выпивайте 100–150 мл воды, изотоника или несладкого сока. Это предотвратит обезвоживание, которое усиливается в критические дни.
  • Не забывайте о растяжке: перед пробежкой обязательно разомнитесь и выполните упражнения на растяжку. Это подготовит мышцы и снизит болезненные сокращения матки.
  • Подбирайте комфортную одежду: одежда не должна сдавливать живот. Удобный спортивный бюстгальтер обеспечит поддержку груди, которая в это время может быть более чувствительной.
  • Используйте правильные средства гигиены: для активных занятий спортом выбирайте средства, обеспечивающие надёжную защиту и комфорт.

Альтернатива бегу

Если пробежка кажется слишком утомительной, замените её быстрой ходьбой. Ходьба способствует насыщению организма кислородом и снимает отёчность, уменьшает вздутие живота и дискомфорт.

Физическая активность при болезненных менструациях

Даже при сильных спазмах лёгкая активность помогает:

  • Медленные пробежки или прогулки снижают болевые ощущения.
  • Дыхательные упражнения расслабляют мышцы и уменьшают дискомфорт.
  • Небольшие силовые нагрузки (с минимальным весом) поддерживают общий тонус.

Для улучшения состояния можно дополнительно использовать натуральные средства, например, травяные чаи или комплексы витаминов и минералов.

Бег во время месячных не только допустим, но и полезен. Он помогает справиться с дискомфортом, улучшает настроение и укрепляет мышцы. Главное — снижать интенсивность тренировок в первые дни, следить за самочувствием и выбирать комфортную одежду.

Регулярное движение в критические дни — это шаг к гармонии с собственным телом.

Уточнения

Менструа́ция (от лат. mēnsis - "месяц", mēnstruus - "ежемесячный"), ме́сячные или ре́гулы - часть менструального цикла организма женщин и самок некоторых плацентарных млекопитающих (приматов, летучих мышей и прыгунчиковых).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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