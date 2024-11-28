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Движение — жизнь: зарядка для офиса, которая не требует спортзала

4:02
Спорт

Современная работа за компьютером связана с длительным сидением, что негативно отражается на здоровье.

Мужчина думает за работой
Фото: Wikipedia by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мужчина думает за работой

Офисные сотрудники, проводящие по 8-10 часов в положении сидя, особенно подвержены рискам, которые могут проявиться уже после 35 лет или даже раньше.

Среди наиболее распространённых проблем — боли в спине, варикоз, заболевания суставов, ожирение, головные боли, простатит, геморрой и сердечно-сосудистые нарушения.

Однако улучшить своё самочувствие можно, выполняя офисную зарядку. Это простой способ размять мышцы, взбодриться и отвлечься от рутины.

Офисная зарядка не заменяет полноценные тренировки, но помогает снизить вред от малоподвижного образа жизни.

Почему стоит попробовать офисную зарядку

  • Этот тип разминки имеет несколько важных преимуществ:
  • Можно выполнять в любое время.
  • Не привлекает внимания окружающих.
  • Подходит для любой одежды.
  • Не вызывает потливости.
  • Можно выполнять упражнения как вместе, так и по частям.

Утренняя зарядка в офисе особенно полезна: она пробуждает организм, улучшает концентрацию и заряжает энергией на весь день.

Упражнения для офисной зарядки

  • Укрепление трицепсов: сложите ладони в замок, положите их на стол или бедра. Сильно сжимайте их 15 секунд, затем расслабьтесь. Повторите 2-3 раза.
  • Тренировка бицепсов: согните правую руку под углом 90°, положите сверху левую и давите руками друг на друга. Через 15 секунд смените руки. Повторите 2-3 подхода с каждой стороны.
  • Укрепление плечевой области: сядьте на стул с подлокотниками, положите на них руки и давите в стороны. Удерживайте напряжение 15-20 секунд. Повторите 2 раза.
  • Укрепление мышц спины: положите локти на стол и надавливайте вниз, напрягая спину. Задержите на 15 секунд, сделайте паузу и повторите.
  • Упражнение для ног: встаньте, поднимитесь на носки и медленно опуститесь на пятки. Для утяжеления можно держать сумку. Повторяйте в течение дня.
  • Укрепление грудных мышц: сложите ладони перед грудью и сильно давите друг на друга 15-20 секунд. Расслабьтесь и повторите 3 раза.
  • Тренировка ягодиц: сожмите ягодицы так, словно удерживаете монету, и удерживайте напряжение 15-20 секунд. Повторите 2-3 раза.
  • Укрепление голени и подколенных сухожилий: сидя за столом, разведите ноги под углом 120°, пятки на полу, носки подняты. Сильно прижмите пятки к полу. Удерживайте 15-20 секунд, повторите 2 раза.
  • Тренировка внешней стороны ног: сидя, положите руки на середину бедра и давите руками внутрь, а ногами наружу, создавая сопротивление. Задержитесь на 15-20 секунд, затем сделайте паузу и повторите.
  • Упражнение для внутренней стороны ног: возьмите книгу или портфель, зажмите его между колен и сжимайте ноги с усилием в течение 20 секунд. Повторите 3 раза.

Движение вне рабочего места

Помимо офисной зарядки, старайтесь вставать и двигаться при любой возможности:

  • Поднимайтесь по лестнице вместо лифта.
  • Делайте короткие прогулки по коридору.
  • Обеденный перерыв проводите в движении, например, прогуливаясь до ближайшего кафе.

Регулярная офисная зарядка помогает поддерживать мышцы в тонусе, улучшать настроение и сохранять продуктивность. Даже небольшие усилия способны заметно улучшить качество жизни. Главное — выполнять упражнения систематически.

Уточнения

О́фис (англ. office) или конто́ра (нем. Kontor) — помещение, здание, комплекс зданий, в котором работают служащие предприятия (фирмы)

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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