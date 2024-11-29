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Фитнес-тренер рассказал, чем могут навредить пробежки зимой

1:08
Спорт

Фитнес-тренер Александр Карпов обращает внимание на то, что зимние пробежки могут быть вредными для организма.

Пробежка зимой
Фото: commons.wikimedia.org by TheHellRace, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пробежка зимой

Он отмечает, что начинающим спортсменам, которые ранее не занимались бегом в тёплое время года, следует избегать пробежек в зимний период. По мнению тренера, это связано с тем, что организм не готов к физическим нагрузкам в холодное время года. Кроме того, бег зимой имеет множество противопоказаний.

Александр Карпов в беседе со "Спорт-Экспрессом" подчёркивает, что людям с проблемами сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, хроническими заболеваниями органов дыхания и варикозным расширением вен стоит рассмотреть другие виды активности.

Также эксперт акцентирует внимание на том, что при низких температурах существует риск переохлаждения дыхательных путей, что может привести к серьёзным заболеваниям, таким как пневмония, бронхит, туберкулёз и трахеит. Поэтому важно контролировать дыхание и защищать рот с помощью маски в холодную погоду.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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