Успех в спорте вам гарантирован, если вы любите эти продукты

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Спорт

Организм спортсменов особенно нуждается в витаминах. Чем же можно обогатить ежедневный рацион, чтобы достичь лучших результатов от тренировок?

Женщина в свитере держит в руках лимон и аптечные витамины
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина в свитере держит в руках лимон и аптечные витамины

Необходимые витамины

  • Спортсменам важно поддерживать оптимальный уровень витамина В12 в организме. Он есть в продуктах животного происхождения: рыбе, молочных продуктах и птице.
  • Биотин, который также называют витамином Н и витамином B7, — один из витаминов группы В. Он помогает пищу преобразовать в энергию. Биотин есть в мясе, яйцах, орехах и некоторых молочных продуктах.
  • Витамин B3 (или ниацин) способствует росту и восстановлению мышц. Этот витамин содержится в мясных продуктах, рыбе, птице, а также в цельнозерновых крупах и бобовых.
  • Витамин С помогает восстановить поврежденные ткани. Он есть в цитрусовых, ягодах, брокколи и других овощах и фруктах.
  • Также важны: витамин D; E; A.

Важно, прием витаминов в таблетках без назначения врача может привести к неприятным последствиям, пишет "СЭ".

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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