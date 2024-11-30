Успех в спорте вам гарантирован, если вы любите эти продукты

Организм спортсменов особенно нуждается в витаминах. Чем же можно обогатить ежедневный рацион, чтобы достичь лучших результатов от тренировок?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина в свитере держит в руках лимон и аптечные витамины

Необходимые витамины

Спортсменам важно поддерживать оптимальный уровень витамина В12 в организме. Он есть в продуктах животного происхождения: рыбе, молочных продуктах и птице.

Биотин, который также называют витамином Н и витамином B7, — один из витаминов группы В. Он помогает пищу преобразовать в энергию. Биотин есть в мясе, яйцах, орехах и некоторых молочных продуктах.

Витамин B3 (или ниацин) способствует росту и восстановлению мышц. Этот витамин содержится в мясных продуктах, рыбе, птице, а также в цельнозерновых крупах и бобовых.

Витамин С помогает восстановить поврежденные ткани. Он есть в цитрусовых, ягодах, брокколи и других овощах и фруктах.

Также важны: витамин D; E; A.

Важно, прием витаминов в таблетках без назначения врача может привести к неприятным последствиям, пишет "СЭ".

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

