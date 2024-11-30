Успех в спорте вам гарантирован, если вы любите эти продукты

Организм спортсменов особенно нуждается в витаминах. Чем же можно обогатить ежедневный рацион, чтобы достичь лучших результатов от тренировок?
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Женщина в свитере держит в руках лимон и аптечные витамины
Необходимые витамины
Спортсменам важно поддерживать оптимальный уровень витамина В12 в организме. Он есть в продуктах животного происхождения: рыбе, молочных продуктах и птице.
Биотин, который также называют витамином Н и витамином B7, — один из витаминов группы В. Он помогает пищу преобразовать в энергию. Биотин есть в мясе, яйцах, орехах и некоторых молочных продуктах.
Витамин B3 (или ниацин) способствует росту и восстановлению мышц. Этот витамин содержится в мясных продуктах, рыбе, птице, а также в цельнозерновых крупах и бобовых.
Витамин С помогает восстановить поврежденные ткани. Он есть в цитрусовых, ягодах, брокколи и других овощах и фруктах.
Также важны: витамин D; E; A.
Важно, прием витаминов в таблетках без назначения врача может привести к неприятным последствиям, пишет "СЭ".
Уточнения
Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).