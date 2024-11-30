Платья с открытой спиной — больше не проблема. Тренируйте эту мышцу для идеальной осанки

Трапециевидная мышца помогает поддерживать вертикальное положение головы и участвует почти во всех движениях шеи. Ее правильное функционирование — залог красивой и здоровой осанки. Об этом рассказала фитнес-тренер Елена Соболь.
"Тренировка трапеции увеличивает ее силу и выносливость. За счет этого голова и шея будут в безопасности в моменты сильного напряжения, например, когда человек поднимает тяжести", — цитирует Соболь "СЭ".
По словам тренера, малоподвижный образ жизни и сидячая работа за наутбуком приводят к перегрузке мышцы и ее дисфункции. Из-за этого болят голова, шея и спина. Боль помогут снять регулярные упражнения.
Еще трапеция — одна из самых заметных групп мышц. Если вы ее будете тренировать, то визуально ваш внешний вид улучшится.
Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.
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