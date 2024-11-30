Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чем заменить сухари для панировки: три идеи
Как подвязать малину, чтобы получить урожай быстрее и качественнее
Как правильно ухаживать за кожей перед макияжем зимой
Как выбрать собаку, которая вас точно поймёт
Учёные разработают сенсоры для быстрого выявления загрязнений в еде и воде
Эти собаки идеально уживаются с кошками
Тётя Таня из Спокойной ночи, малыши заявила, что в детской передаче показывают инсультников
ВТБ предупредил россиян о новой мошеннической схеме через WhatsApp*
Успех в спорте вам гарантирован, если вы любите эти продукты

Вашим мускулам все позавидуют: меню для набора мышечной массы

1:40
Спорт

Хотите, чтобы мышцы росли и увеличивалась сила? Много тренируетесь, но эффекта как такового нет? Для отличного результата нужны грамотный подход и время. Об этом рассказала фитнес-эксперт Елена Соболь.

Диета, богатая соевым и сывороточным белком
Фото: Agricultural Research Service by Peggy Greb, USDA ARS, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Диета, богатая соевым и сывороточным белком

Тренер объяснила, какой рацион должен быть у человека, который хочет набрать мышечную массу.

По ее словам, когда мышцы растут, спортсмен с каждой неделей уходит в профицит калорий. Делать это нужно месяц, потом оценить результат — снять замеры и сделать фото.

"От снеков, кондитерских изделий и других источников вредных насыщенных жиров лучше отказаться", — цитирует тренера "СЭ".

Примерное меню для роста мышц

Питаться нужно пять раз в день, примерно один раз в три часа. Углеводы лучше употреблять за час до и через час после тренировки, а белки — в течение всего дня.

Завтрак:

  • омлет из двух яиц;
  • один ломтик черного хлеба;
  • банан;
  • черный чай без сахара.

Первый перекус:

  • творог 5% — 100 г;
  • грейпфрут — часть;
  • кофе без сахара.

Второй перекус:

  • гейнер (пищевая добавка).
  • арахис — 40 г.

Обед:

  • отварная куриная грудка — 150 г;
  • рис отварной — 100 г;
  • яйца отварные — 2 шт.;
  • молоко 2,5% — 200 мл;
  • чай зеленый.

Ужин:

  • брокколи — 100 г;
  • отварная куриная грудка — 200 г;
  • рис отварной — 100 г.

Это меню носит рекомендательный характер.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Единственное животное на Земле, которое не дышит
Наука и техника
Единственное животное на Земле, которое не дышит Аудио 
Как не ошибиться при замене свечей зажигания
Авто
Как не ошибиться при замене свечей зажигания Аудио 
Киавтуит признан самым уникальным камнем на планете
Наука и техника
Киавтуит признан самым уникальным камнем на планете Аудио 
Популярное
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход

По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.

Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители
Японская кухня. Можно ли крутить самому роллы в домашних условиях, и сложно ли это? Дмитрий Плотников Древнейшие гоминиды жили по божеским установлениям Игорь Буккер Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев
Почему ваша вишня цветёт, но не даёт плодов
Доктор Мясников раскрывает секреты о шоколаде
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
Последние материалы
Как правильно ухаживать за кожей перед макияжем зимой
Как выбрать собаку, которая вас точно поймёт
Учёные разработают сенсоры для быстрого выявления загрязнений в еде и воде
Эти собаки идеально уживаются с кошками
Тётя Таня из Спокойной ночи, малыши заявила, что в детской передаче показывают инсультников
ВТБ предупредил россиян о новой мошеннической схеме через WhatsApp*
Успех в спорте вам гарантирован, если вы любите эти продукты
ЦЕРН прервал сотрудничество с Россией и Белоруссией
Как приготовить песочный пирог с карамельными яблоками и творожным кремом
Автомойка самообслуживания: как высушить машину без разводов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.