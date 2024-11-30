Вашим мускулам все позавидуют: меню для набора мышечной массы

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Хотите, чтобы мышцы росли и увеличивалась сила? Много тренируетесь, но эффекта как такового нет? Для отличного результата нужны грамотный подход и время. Об этом рассказала фитнес-эксперт Елена Соболь.

Фото: Agricultural Research Service by Peggy Greb, USDA ARS, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Диета, богатая соевым и сывороточным белком

Тренер объяснила, какой рацион должен быть у человека, который хочет набрать мышечную массу.

По ее словам, когда мышцы растут, спортсмен с каждой неделей уходит в профицит калорий. Делать это нужно месяц, потом оценить результат — снять замеры и сделать фото.

"От снеков, кондитерских изделий и других источников вредных насыщенных жиров лучше отказаться", — цитирует тренера "СЭ".

Примерное меню для роста мышц

Питаться нужно пять раз в день, примерно один раз в три часа. Углеводы лучше употреблять за час до и через час после тренировки, а белки — в течение всего дня.

Завтрак:

омлет из двух яиц;

один ломтик черного хлеба;

банан;

черный чай без сахара.

Первый перекус:

творог 5% — 100 г;

грейпфрут — часть;

кофе без сахара.

Второй перекус:

гейнер (пищевая добавка).

арахис — 40 г.

Обед:

отварная куриная грудка — 150 г;

рис отварной — 100 г;

яйца отварные — 2 шт.;

молоко 2,5% — 200 мл;

чай зеленый.

Ужин:

брокколи — 100 г;

отварная куриная грудка — 200 г;

рис отварной — 100 г.

Это меню носит рекомендательный характер.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

