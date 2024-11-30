Вашим мускулам все позавидуют: меню для набора мышечной массы

Хотите, чтобы мышцы росли и увеличивалась сила? Много тренируетесь, но эффекта как такового нет? Для отличного результата нужны грамотный подход и время. Об этом рассказала фитнес-эксперт Елена Соболь.
Тренер объяснила, какой рацион должен быть у человека, который хочет набрать мышечную массу.
По ее словам, когда мышцы растут, спортсмен с каждой неделей уходит в профицит калорий. Делать это нужно месяц, потом оценить результат — снять замеры и сделать фото.
"От снеков, кондитерских изделий и других источников вредных насыщенных жиров лучше отказаться", — цитирует тренера "СЭ".
Питаться нужно пять раз в день, примерно один раз в три часа. Углеводы лучше употреблять за час до и через час после тренировки, а белки — в течение всего дня.
Завтрак:
Первый перекус:
Второй перекус:
Обед:
Ужин:
Это меню носит рекомендательный характер.
Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.
По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.