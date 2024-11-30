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Кубики пресса вам обеспечены. Способ прокачать мышцы для самых ленивых

1:11
Спорт

Если вам очень хочется, чтобы живот был рельефным, но заниматься спортом лень, или же упражнения доставляют дискомфорт, на помощь придут эти простые способы. Фитнес-тренеры Светлана Минакова и Денис Соломин уверены, что тренировка на пресс не обязательно должна включать скручивания и очень длительную нагрузку.

Пресс
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пресс

Эти упражнения могут не подходить некоторым людям. Есть и другие способы для улучшения физической формы и здоровья.

Эксперты советуют начать смотреть телевизор с пола. Такой необычный способ поможет прокачать мышцы пресса.

"Лягте на спину, согнув колени, и периодически напрягайте мышцы живота или активно двигайте ими, втягивая и вытягивая живот. Так вы получите небольшую разминку", — цитирует Соломина "СЭ".

Еще можно шагать на месте во время чистки зубов или других занятий домашними делами.

"Старайтесь высоко поднимая бедро и напрягать мышцы живота", — отметила Минакова.

Если во время занятий у вас появилась боль в спине, области поясницы или где-то еще, лучше обратиться к врачу.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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