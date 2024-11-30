Кубики пресса вам обеспечены. Способ прокачать мышцы для самых ленивых

Если вам очень хочется, чтобы живот был рельефным, но заниматься спортом лень, или же упражнения доставляют дискомфорт, на помощь придут эти простые способы. Фитнес-тренеры Светлана Минакова и Денис Соломин уверены, что тренировка на пресс не обязательно должна включать скручивания и очень длительную нагрузку.
Эти упражнения могут не подходить некоторым людям. Есть и другие способы для улучшения физической формы и здоровья.
Эксперты советуют начать смотреть телевизор с пола. Такой необычный способ поможет прокачать мышцы пресса.
"Лягте на спину, согнув колени, и периодически напрягайте мышцы живота или активно двигайте ими, втягивая и вытягивая живот. Так вы получите небольшую разминку", — цитирует Соломина "СЭ".
Еще можно шагать на месте во время чистки зубов или других занятий домашними делами.
"Старайтесь высоко поднимая бедро и напрягать мышцы живота", — отметила Минакова.
Если во время занятий у вас появилась боль в спине, области поясницы или где-то еще, лучше обратиться к врачу.
Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.
По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.