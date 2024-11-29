Кататься на сноуборде — легко. Обучение с нуля

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Зимой все популярнее стало кататься на сноуборде. Это можно делать и в Подмосковье, и на оборудованных больших горнолыжных курортах в Сочи, на Кавказе и в других регионах страны, а также зарубежом. Но трудно ли встать на доску впервые? Несколько важных советов для новичков читайте ниже.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сноубордист

Экипировка

Не нужно сразу покупать свой личный борд и все остальное зимнее обмундирование. Самой главной частью снаряжения для любого начинающего спортсмена будет защитное оборудование: шлем, очки, защита для локтей и коленей. Сначала вы будете много падать, это нормально, но нужна защита. Отличным дополнением в последнее время стала защита для спины и защитные шорты.

Сноуборд

Доску подбирают по росту и весу. Определить размер также можно следующим образом: поставьте борд вертикально перед собой, край его должен быть на уровне между подбородком и носом. По ширине борд обычно подбирается по размеру стоп, самих ботинок и креплений, пишет "СЭ".

Место

Начинайте свои первые спуски на пологих склонах. Чем ниже будет ваша скорость, тем проще будет освоить основные техники катания.

Базовая стойка

Согните колени и лодыжки, удерживая колени над пальцами ног; Ваши плечи и бедра должны быть на одной линии с доской; Расслабьте руки по бокам и сохраняйте спокойствие верхней части тела.

Как покатиться?

Пристегнув переднюю ногу к креплению, поставьте заднюю ногу на пятку сноуборда, немного позади другой ноги. Используйте заднюю ногу, чтобы толкать себя. Делайте маленькие шаги. Не давайте свободной ноге выходить за задние крепления, чтобы ноги не разошлись в стороны.

Тормозим

Для этого нужно создать скольжение перпендикулярно склону холма. Этот способ очень хорош в любых ситуациях, когда надо взять контроль над скоростью.

Уточнения

Сноубо́рд сноубо́рдинг (англ. snowboarding от англ. snow — снег и англ. board — доска) — зимний олимпийский вид спорта, заключающийся в спуске с заснеженных склонов и гор на специальном спортивном снаряде — сноуборде.

