Кататься на сноуборде — легко. Обучение с нуля

Зимой все популярнее стало кататься на сноуборде. Это можно делать и в Подмосковье, и на оборудованных больших горнолыжных курортах в Сочи, на Кавказе и в других регионах страны, а также зарубежом. Но трудно ли встать на доску впервые? Несколько важных советов для новичков читайте ниже.
Доску подбирают по росту и весу. Определить размер также можно следующим образом: поставьте борд вертикально перед собой, край его должен быть на уровне между подбородком и носом. По ширине борд обычно подбирается по размеру стоп, самих ботинок и креплений, пишет "СЭ".
Начинайте свои первые спуски на пологих склонах. Чем ниже будет ваша скорость, тем проще будет освоить основные техники катания.
Для этого нужно создать скольжение перпендикулярно склону холма. Этот способ очень хорош в любых ситуациях, когда надо взять контроль над скоростью.
Сноубо́рд сноубо́рдинг (англ. snowboarding от англ. snow — снег и англ. board — доска) — зимний олимпийский вид спорта, заключающийся в спуске с заснеженных склонов и гор на специальном спортивном снаряде — сноуборде.
Бутерброды со шпротами — быстрый и вкусный способ сделать перекус, который порадует не только вас, но и ваших гостей.