Как без спорта похудеть за месяц? Чемпионы мира раскрыли секрет

Трехкратные чемпионы мира по спортивным танцам Артемий и Марина Каташинские объяснили, как танцы могут заменить фитнес.
По их словам, во время таких занятий работают все группы мышц. Это позволяет не только похудеть, но и укрепить мышцы тела. Танцы помогут проработать глубокие мышцы и развить выносливость, пишет "СЭ".
Каташинские заверили, что за 40-45 минут танцев можно сжечь 400-500 ккал. Однако имеет значение интенсивность тренировки. В тренажерном зале даже при постепенном ее увеличении можно сжечь от 200 до 400 ккал в час.
Если вы танцуете 3-4 раза в неделю, тело заметно подтянется всего за месяц. Если ходите на занятия раз в неделю, то быстрого эффекта не ждите.
Та́нец (через пол. tаniес, от нем. tanz) — ритмичные, выразительные движения тела, обычно выстраиваемые в определённую композицию и исполняемые с музыкальным сопровождением.
По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.