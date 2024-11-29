Красивая зона декольте гарантирована: лёгкое упражнение для девушек

Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала о пользе отжиманий для девушек.
Это базовое упражнение для проработки плечевого пояса, развития силы, выносливости и баланса. Оно помогает привести в тонус мышцы груди и трицепс, что немаловажно для женщин.
"Большинство девушек хотят иметь подтянутую грудь, красивую зону декольте и стройные руки. Отжимания в этом помогут, также они укрепляют спину и пресс, улучшают общую функциональность тела", — цитирует Соболь "СЭ".
Еще это легкое упражнение способствуют похудению, так как от него повышается метаболизм.
А чтобы ваши мышцы не переутомились, а вы не получили травму, не нужно отжиматься каждый день.
"Необходимы периоды отдыха. Для более эффективного развития плечевого пояса можно попробовать различные упражнения на руки, плечи, спину и грудь", — заключила тренер.
Декольте́ (фр. Décolleté, «с отсечённой шеей, без шеи») — глубокий вырез в женской одежде, частично открывающий плечи и грудь с эстетическими и эротическими целями. Часто путают с кливиджем.
Бутерброды со шпротами — быстрый и вкусный способ сделать перекус, который порадует не только вас, но и ваших гостей.