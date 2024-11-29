Красивая зона декольте гарантирована: лёгкое упражнение для девушек

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Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала о пользе отжиманий для девушек.

Фото: wikimedia.org by Novafly, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Спортивное бра

Это базовое упражнение для проработки плечевого пояса, развития силы, выносливости и баланса. Оно помогает привести в тонус мышцы груди и трицепс, что немаловажно для женщин.

"Большинство девушек хотят иметь подтянутую грудь, красивую зону декольте и стройные руки. Отжимания в этом помогут, также они укрепляют спину и пресс, улучшают общую функциональность тела", — цитирует Соболь "СЭ".

Еще это легкое упражнение способствуют похудению, так как от него повышается метаболизм.

А чтобы ваши мышцы не переутомились, а вы не получили травму, не нужно отжиматься каждый день.

"Необходимы периоды отдыха. Для более эффективного развития плечевого пояса можно попробовать различные упражнения на руки, плечи, спину и грудь", — заключила тренер.

Уточнения

Декольте́ (фр. Décolleté, «с отсечённой шеей, без шеи») — глубокий вырез в женской одежде, частично открывающий плечи и грудь с эстетическими и эротическими целями. Часто путают с кливиджем.

