Я голодаю и толстею! Как не навредить себе жёсткой диетой, ответила врач

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1:22
Спорт

Строгие диеты могут привести к набору массы. Человек, который забывает о хлебе, макаронах и мучном может растолстеть, сам не понимая, почему. Об этом рассказала врач-эндокринолог Раиса Дементьева.

Весы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Весы

"Организм человека критически нуждается в углеводах. При их расщеплении мы получаем энергию, необходимую для активной жизни. Самые популярные источники — хлеб, крупы, молочные продукты, крахмальные овощи, фрукты, макароны, сладости", — цитирует врача KP. RU.

По ее словам, еще один источник углеводов — внутренний, печень. Она синтезирует углеводы в виде гликогена.

"Когда человек мало и редко ест, при этом не чувствует себя голодным, его потребность печень бывает вынуждена обеспечивать его энергией", — уточнила Дементьева.

Чтобы исключить лишнюю нагрузку на печень, нужно есть пять раз в день. Как в детском саду.

"Круговой ритм печени человека составляет от 7 до 10 дней. За это время орган перестраивает свою работу. Стоит человеку начать правильно питаться, и через неделю у него появляется чувство голода натощак и спустя три часа после еды", — заключила эксперт.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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