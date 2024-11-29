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Топ-3 вкусных и сытных завтрака для стройной фигуры и крепкого здоровья

2:41
Спорт

Завтрак. Для многих людей этот прием пищи имеет особое значение. Кто-то заморачивается и готовит роскошный авокадо тост, кто-то бежит в ближайшую кофейню, чтобы выпить латте на миндальном и закусить круассаном, а некоторые люди в спешке на работу и глоток чая сделать не успевают. И все же, какой должен быть завтрак, легким или сытным, и как сделать его максимально полезным, рассказала Pravda. Ru диетолог, эндокринолог, нутрициолог Наталья Лазуренко.

Яйцо-пашот на тосте
Фото: Adobe Stock by Daniel Vincek, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яйцо-пашот на тосте

Эксперт рассказал, что завтракать сладким круассаном или булочкой и кофе — не совсем хорошая идея. Такой прием пищи не принесет пользы, максимум короткое удовольствие.

"Из-за продуктов, которые высоко поднимают уровень глюкозы в крови, в организме происходит выброс гормона инсулина в ответ. Организм в этом случае чувствует перепад: слишком много глюкозы, а потом резко слишком мало глюкозы. Как правило, после такого завтрака хочется что-то еще перекусить, или просто человек начинает испытывать ощущение голода", — рассказала диетолог.

Для качественной работы метаболических процессов организма, активной работоспособности головного мозга, высоких когнитивных способностей завтрак должен содержать полезные жиры, белки в достаточном количестве и длинные сложные углеводы, которые будут очень хорошо насыщать, с одной стороны, а с другой стороны, создавать ощущение сытости и комфорта.

Такие завтраки, как круассан и кофе, эксперт рекомендует убрать, особенно людям, которые следят за своим весом, активностью или страдают нарушением обмена веществ.

"Такой завтрак можно модифицировать. Можно вот эти простые углеводы трансформировать в сложные", — отметила диетолог.

Топ-3 завтрака

Первый

  • Сэндвич из цельнозлакового хлеба с авокадо и рыбой.
  • Чай/кофе/стакан сока.
  • Можно добавить семена чиа.

Второй

  • Вместо хлеба подойдет выпечка из псиллиума, которую можно сделать самим дома.

"Она будет содержать клетчатку, а это очень хороший продукт, который активизирует работу желудочно-кишечного тракта", — рассказала эксперт.

  • Добавить в такой завтрак нужно полноценный белок — курицу, например или яйцо пашот.
  • Жиры будут содержаться в салате с добавлением масла.
  • Травяной чай. Можно добавить лимон.

Третий

  • Тост с индейкой, сыром и авокадо. Можно добавить лист салата.
  • Стакан свежевыжатого сока.

Уточнения

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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