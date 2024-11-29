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После 50-ти лицо без морщин! Омолаживающая зарядка поможет добиться вау-эффекта

2:07
Спорт

Если вас не устраивает отражение в зеркале, мимические морщины, глубокие заломы, или же вы просто хотите выглядеть молодо, но при этом не колоть себе в лицо различные инъекции, ботокс и так далее, фейсфитнес точно для вас!

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало

Это самая настоящая зарядка для лица. Девушки ходят в тренажерный зал, бегают, качают ягодицы и ноги, точно так же можно тренировать и лицо. Тренер по гимнастике для лица и блогер Анастасия Бурдюг рассказала Pravda. Ru о том, как лицо может преобразиться после занятий.

"Фейсфитнес — это те же самые физические упражнения, что и для тела, в принципе. Важно заниматься правильно, тогда точно пойдет вам на пользу. Упражнения помогут избавиться от морщин и дряблости кожи", — рассказала тренер.

Заниматься фейсфитнесом можно начать в любом возрасте, будь вам 16 или 70 лет.

"Некоторые женщины не могут начать заниматься, если прежде не попробуют другие методы, например, инъекции. Дело в том, что подруги пробуют и им тоже хочется, и пока они не сделают эти уколы, не успокоятся. Это уже психология", — рассказала Анастасия.

Важно, что занятия гимнастикой для лица помогут гарантированно. Например, избавиться от носогубных складок или брылей. По словам тренера, это как ЛФК, которая улучшает ваше самочувствие, состояние, внешний вид.

"Я знаю много женщин, которые в 70 лет тренировались, и у них реально разглаживалось лицо. Если есть морщины, и вы начали с этим бороться с помощью упражнений, это сразу видно", — отметила тренер.

Она добавила, что жмуриться, широко улыбаться — это не фейсфитнес. От этого только морщины появляются.

Наиболее популярными упражнениями из фейсфитнеса являются: на раскрытие глаз; на укрепление уголков губ; на шею. С ними можно ознакомиться на странице блогера в соцсетях.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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