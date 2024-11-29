Вратарь Вашингтона Чарли Линдгрен забросил шайбу в собственные ворота

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Вашингтон Кэпиталз" и "Тампой" вратарь "Вашингтона" Чарли Линдгрен забросил шайбу в свои собственные ворота.
Несмотря на это, "Вашингтон" выиграл матч со счётом 5:4. Линдгрен забросил шайбу при счёте 3:3. В Восточной конференции "Вашингтон" занимает третье место с 31 очком, а "Тампа" — восьмое с 24 баллами.
Ранее, 19 ноября, "Вашингтон" обыграл "Юту" со счётом 6:2, а российский форвард Александр Овечкин забросил две шайбы. Однако в третьем периоде он получил травму ноги от Джека Макбэйна и не смог продолжить игру. Обследование показало, что у Овечкина перелом малоберцовой кости левой ноги, и он пропустит от четырех до шести недель.
Чарли Линдгрен (англ. Charlie Lindgren; род. 18 декабря 1993, Лейквилл, Миннесота) — американский хоккеист, вратарь «Вашингтон Кэпиталс».
Марсоход Curiosity случайно раскрыл залежи чистой серы, что может изменить наши представления о геологической истории Марса.