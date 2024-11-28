Тренера хоккейного клуба обвинили в сексуальных домогательствах

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Тренер МХЛ "Сибирские Снайперы" Вадим Берестов обвиняется в сексуальных домогательствах в отношении игроков команды, сообщает "Вечерняя Казань".

Фото: stock.adobe.com by PhotoSpirit ДПС

По данным источника, тренер приглашал к себе в номер несовершеннолетнего хоккеиста и отправлял ему интимные фотографии. Берестова подозревают в домогательствах по отношению к двум игрокам команды.

В настоящее время "Сибирские Снайперы" готовятся к выездному матчу против екатеринбургского "Авто", который состоится 29 ноября. Берестов отстранён от работы и покинул команду, вернувшись в Новосибирск.

Ранее Международная шахматная федерация (FIDE) дисквалифицировала латвийского шахматиста Андрея Стребкова на пять лет за сексуальные домогательства.

Уточнения

«Сиби́рские сна́йперы» — молодёжная команда по хоккею с шайбой из Новосибирска. С 2009 года выступает в Чемпионате Молодёжной хоккейной лиги.

