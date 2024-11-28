Вторая ракетка мира Ига Свентек не прошла тест на допинг

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Вторая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свентек, была уличена в использовании допинга. Об этом сообщается на официальном сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Фото: commons.wikimedia.org by si.robi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ига Свёнтек

В организме спортсменки был обнаружен триметазидин. По решению ITIA, источником запрещённого вещества стала загрязненная партия мелатонина — препарата, не запрещённого Международным антидопинговым агентством (WADA) и доступного без рецепта.

По мнению ITIA, в действиях теннисистки не было "значительной вины или халатности".

Свентек сдала положительный тест на допинг 12 августа 2024 года, а спустя месяц была уведомлена о нарушении антидопинговых правил. В результате она была отстранена от соревнований на месяц, пропустив турниры в Сеуле, Пекине и Ухане, а также лишена призовых, заработанных на турнире в Цинциннати, который состоялся после сдачи положительного теста.

Уточнения

И́га Свёнтек (или Швёнтек; пол. Iga Świątek [ˈiɡa ˈɕfʲɔntɛk] ; род. 31 мая 2001[…], Варшава) — польская теннисистка; первая ракетка мира в одиночном разряде; победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции 2020, 2022, 2023 и 2024, Открытый чемпионат США 2022); финалистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции 2021); победительница одного Итогового турнира WTA в одиночном разряде (2023); победительница 22 турниров WTA в одиночном разряде; финалистка United Cup (2024) в составе сборной Польши; бронзовый призёр Олимпийских игр 2024 года в одиночном разряде.

