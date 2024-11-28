Веснина обозначила сроки, когда Россия может увидеть первую ракетку мира

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Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер имеют хорошие перспективы стать первыми в мировом рейтинге WTA, заявила олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина.

Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ракетка и мячи для большого тенниса

Веснина отметила, что для достижения вершины мирового рейтинга необходимо сочетание множества факторов, включая физическое здоровье и психологическое состояние. Она подчеркнула, что спортсменам нужно быть готовыми к такому прорыву умственно. По её словам, всё это должно сойтись вместе, и у этих девушек есть все необходимые качества. Веснина также добавила, что девочки обладают бойцовским характером, активны и интересны не только на корте, но и вне его.

Веснина считает, что российские теннисистки могут возглавить рейтинг WTA в течение ближайших трёх лет.

Кроме того, Веснина подчеркнула, что не стоит исключать из списка претендентов таких теннисисток, как Анна Калинская, Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина.

Она добавила, что хотя этих теннисисток уже считают ветеранами тура, она по-прежнему убеждена, что они остаются молодыми и перспективными девушками, способными ещё громко заявить о себе. По её словам, они обладают большим опытом и понимают, что значит для них теннис.

37-летняя Веснина, объявившая о завершении карьеры 22 ноября, достигла 13-й позиции в мировом рейтинге в одиночном разряде и стала первой ракеткой мира в паре.

Уточнения

Еле́на Серге́евна Веснина́ (род. 1 августа 1986, Львов) — российская теннисистка, заслуженный мастер спорта.

