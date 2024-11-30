Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Роспотребнадзор рассказал, какие десерты безопасны для школьников
Где в Тайланде отдохнуть в тишине
Ваша кожа будет бархатной и упругой. Сделайте этот скраб с кофейной гущей
Как сэкономить на электроэнергии, отключив эти пять приборов
Секреты экономии воды при поливе, о которых вы не знали
Как минимизировать ущерб от зимней химии для автомобиля
Завести енота дома — милый друг или сплошные проблемы
Невролог рассказал о болезни Андрея Губина, который уверен, что находится одной ногой в могиле
Как нужно принимать пищу в течение дня, чтобы быть здоровыми, бодрыми и не поправляться

Как правильно выбирать время для тренировок в зависимости от биоритмов

2:52
Спорт

Выбор времени для тренировок — это не просто вопрос удобства. Он может существенно повлиять на эффективность ваших занятий и общее состояние здоровья. В этом контексте биоритмы играют ключевую роль. Давайте разберёмся, как правильно выбрать время для тренировок, основываясь на своих индивидуальных биоритмах.

Спорт, женщина
Фото: Freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спорт, женщина

Что такое биоритмы?

Биоритмы — это циклические изменения в организме, которые происходят под воздействием различных факторов, включая свет, темноту, физическую активность и даже пищу. Они могут влиять на уровень энергии, настроение и способность к концентрации. Основные типы биоритмов включают:

1. Циркадные ритмы — 24-часовые циклы, которые регулируют сон и бодрствование.

2. Ультрадианные ритмы — циклы, длительность которых менее 24 часов (например, циклы сна).

3. Инфрадианные ритмы — циклы, превышающие 24 часа (например, менструальный цикл у женщин).

Как биоритмы влияют на физическую активность?

Разные временные промежутки могут по-разному влиять на вашу физическую производительность. Например:

Утро. Многие люди чувствуют прилив энергии после сна. Утренние тренировки могут быть эффективными для тех, кто предпочитает начинать день активно. Однако для некоторых утренние занятия могут оказаться сложными из-за недостатка энергии.

День. В это время уровень кортизола, гормона стресса, достигает пика. Это может дать вам дополнительную энергию для интенсивных тренировок. Если вы работаете в офисе, возможно, вам будет удобно тренироваться во время обеденного перерыва.

Вечер. Для многих людей вечер — это время, когда они чувствуют себя наиболее энергичными и сосредоточенными. Если вы относитесь к этому типу людей, вечерние тренировки могут стать вашим оптимальным вариантом.

Как определить свои биоритмы?

Чтобы понять, какое время подходит именно вам, обратите внимание на следующие рекомендации.

  • Ведите дневник самочувствия. Записывайте, когда вы чувствуете себя наиболее энергичными и когда у вас возникают пики усталости. Это поможет выявить ваши индивидуальные ритмы.
  • Экспериментируйте с временем тренировок. Пробуйте тренироваться в разное время суток и наблюдайте за своими ощущениями и результатами.

Выбор времени для тренировок — это индивидуальный процесс, основанный на ваших биоритмах и образе жизни. Правильное время для занятий поможет вам достичь лучших результатов и сделает тренировки более приятными.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования. 

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Единственное животное на Земле, которое не дышит
Наука и техника
Единственное животное на Земле, которое не дышит Аудио 
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Туризм
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход Аудио 
Бывшая жена Андрея Аршавина объяснила, почему женщины хотят от него детей
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Аршавина объяснила, почему женщины хотят от него детей
Популярное
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход

По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.

Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители
Древнейшие гоминиды жили по божеским установлениям Игорь Буккер Сводка с фронта: рождественское наступление ВСУ пойдёт по двум направлениям, ложь Зеленского о мире Дмитрий Плотников Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев
Почему ваша вишня цветёт, но не даёт плодов
Как ухаживать за геранью зимой: простые советы
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
Последние материалы
Как правильно выбирать время для тренировок в зависимости от биоритмов
Секреты экономии воды при поливе, о которых вы не знали
Как минимизировать ущерб от зимней химии для автомобиля
Завести енота дома — милый друг или сплошные проблемы
Невролог рассказал о болезни Андрея Губина, который уверен, что находится одной ногой в могиле
Как нужно принимать пищу в течение дня, чтобы быть здоровыми, бодрыми и не поправляться
Марина Федункив назвала новорождённого ребёнка интернациональным именем
Единственный проверенный способ разобраться с плющом раз и навсегда
Как выбрать гипоаллергенное одеяло и подушку для комфортного сна
Нужно ли отказываться от современных автомобильных технологий
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.