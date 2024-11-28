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Сборная России удержала 34-ю позицию в рейтинге ФИФА

1:20
Спорт

Сборная России по футболу сохранила 34-ю строчку в рейтинге ФИФА после проведения товарищеских игр с национальными командами Брунея и Сирии.

Футбольный мяч
Фото: flickr.com by Хейден Шифф, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Футбольный мяч

Команда под руководством Валерия Карпина 15 ноября разгромила сборную Брунея со счётом 11:0, добившись самой крупной победы за всю свою историю, а затем 19 ноября одержала верх над командой Сирии со счётом 4:0.

Российская сборная занимает место в рейтинге между командами Египта и Польши.

В 2022 году сборная России была отстранена от участия в турнирах ФИФА и УЕФА, и с этого момента она играет исключительно в товарищеских матчах.

Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС, в ноябре сообщил, что возможность участия сборной России в отборе к чемпионату мира 2026 года все еще сохраняется, и переговоры по этому вопросу продолжаются.

Германия вновь вошла в десятку лучших сборных мира, заняв десятое место в рейтинге ФИФА. Бельгия опустилась на две позиции и теперь находится на восьмой строке. Португалия и Нидерланды улучшили свои показатели, переместившись на шестую и седьмую позиции.

Уточнения

Междунаро́дная федера́ция футбо́ла (фр. Fédération internationale de football association, сокращённо FIFA, в русской транслитерации — ФИФА́) — главная футбольная организация, являющаяся крупнейшим международным руководящим органом в футболе, футзале и пляжном футболе.

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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