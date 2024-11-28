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Легенда бокса из США утверждает, что Усик был бы ничтожеством в его эпоху

Спорт

Знаменитый американский боец Джеймс Тони выразил мнение, что украинский боксёр Александр Усик выглядел бы слишком слабым по сравнению с бойцами его эпохи, сообщает MillCity Boxing.

Боксер Александр Усик
Фото: commons.wikimedia.org by Andriy Makukha (Amakuha), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Боксер Александр Усик

"Усик — отличный боксёр-любитель. Он чемпион в тяжелом весе, это здорово. Но знаешь, в первом тяжелом весе в мою эпоху он был бы ничтожеством", — сказал Тони.

19 мая 2024 года Усик одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри в бою, который длился все 12 раундов и завершился раздельным судейским решением в пользу украинца. В результате этого поединка Усик стал обладателем титула WBC, сохранив за собой звания по версиям WBA, IBF и WBO. Это поражение стало первым в карьере Фьюри, который до этого выиграл 34 из 35 боев (24 из них — нокаутом). Усик, в свою очередь, провел 22 боя и в каждом одержал победу (из них 14 — нокаутом).

После этой значимой победы Усик поднялся на первую строчку в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.

Уточнения

Дже́ймс Натаниэ́ль То́ни  — американский боксёр-профессионал, также выступавший в смешанных единоборствах. 12-кратный чемпион мира по версии IBF в трёх весовых категориях, в целом победил 11 боксёров за титул чемпиона мира. 

Алекса́ндр Алекса́ндрович У́сик (укр. Олександр Олександрович Усик; род. 17 января 1987, Симферополь, Украинская ССР, СССР) — непобеждённый украинский боксёр-профессионал, выступающий в первой тяжёлой и тяжёлой весовых категориях.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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