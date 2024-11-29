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Мышцы расти не будут! Названа главная ошибка всех качков

Спорт

Диетолог Даниэль Крамбл Смит рассказала о распространённых ошибках в питании, которые могут стать препятствием для роста мышечной массы.

В беседе с Verywellhealth.com эксперт выделила шесть основных проблем: недостаточное потребление белка, нехватка калорий, дефицит углеводов, недостаток воды, отказ от полезных жиров, а также игнорирование еды после тренировок.

Смит пояснила, что одной из самых серьёзных ошибок является пренебрежение питанием после физической нагрузки. Организму необходимо восполнить запасы энергии и восстановить ткани, поэтому важно потреблять сбалансированные блюда, содержащие белки и углеводы, в кратчайшие сроки после окончания занятий спортом.

Эксперт также напомнила, что белок играет ключевую роль в строительстве мышц, а полезные жиры и углеводы обеспечивают необходимую энергию для тренировок. Недостаток воды, в свою очередь, может замедлить обмен веществ и затруднить восстановление.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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