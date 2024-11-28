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Тренер дала советы по занятиям людям с больными коленями

1:40
Спорт

Акулина Бахтурина, старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA, поделилась с "Лентой.ру" рекомендациями для тех, кто сталкивается с проблемами в коленях.

Мужчина завязывает шнурки
Фото: Wikipedia by Alexander Redl, PDM
Мужчина завязывает шнурки

Прежде всего, она настоятельно советует обратиться за консультацией к врачу перед тем, как выбирать подходящую физическую активность.

"На самих тренировках очень важно отслеживать собственные ощущения, следить за сигналами организма. Любое неприятное ощущение в суставе — повод снизить интенсивность, сделать шаг назад или скорректировать технику упражнения", — заявила она, добавив, что в моменты обострения заболевания необходимо полностью прекратить занятия спортом.

Специалист предложила избегать упражнений с дополнительными весами, такими как штанги и тяжёлые гантели, а также исключить прыжковые нагрузки.

"При выполнении упражнений следует избегать излишней нагрузки на тот конкретный сустав, который беспокоит. Не рекомендуется делать длительный упор на травмированное колено. То есть стоит крайне осторожно относится к таким упражнениям, как глубокие приседы, глубокие выпады, резкие сгибательные движения, например, активные махи с согнутым коленом", — добавила Бахтурина.

Она настоятельно рекомендовала людям, испытывающим проблемы с коленями, обратить внимание на плавание и мягкие формы Fitness, включая йогу и пилатес. В процессе тренировок Бахтурина советовала использовать мягкие коврики и подушки для поддержки коленей, а также не забывать о предварительной разминке.

Уточнения

Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой. 

Коле́нный сустав коле́но (лат. articulatio genus) — сустав, соединяющий бедренную кость, большеберцовую кость и надколенник. Является сложным (в образовании сустава участвуют три кости), комплексным (содержит мениски).

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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