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Эти упражнения помогут оставаться в форме даже после 40 лет

Спорт

Фитнес-эксперт Ирина Ротач поделилась рекомендациями о том, как сохранить физическую форму после 40 лет. Она выделила основные упражнения, которые помогут поддерживать здоровье и тонус мышц.

Тренер посоветовала включить в тренировки наклоны и повороты в стороны, приседания с махами ног, планку с прыжками, отжимания с подтягиванием коленей, а также комплексное упражнение берпи.

Помимо физической активности, Ротач обратила внимание на важность питания. Она отметила, что для поддержания формы необходимо создавать дефицит калорий, то есть расходовать больше энергии, чем потреблять, пишет журнал Men Today.

Также крайне необходимо стараться уделять хотя бы 30 минут в день прогулке на свежем воздухе, это не только поможет сжечь калории, но и поднимет настроение.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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