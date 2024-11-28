Названы способы поддерживать форму после 40 лет

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Фитнес-эксперт Ирина Ротач поделилась советами по поддержанию физической активности после 40 лет, ссылаясь на Men Today.

Фото: pxhere тренировка

Тренер порекомендовала включать в тренировку такие упражнения, как наклоны и повороты, приседания с махами, планку с прыжками, отжимания с подтягиванием коленей и берпи. Для выполнения последнего упражнения нужно сначала встать, затем опуститься в положение приседа, перейти в упор лежа прыжком, после чего вернуться в присед и выпрыгнуть вверх, подняв руки над головой.

Ротач отметила важность контроля рациона. Она считает, что для достижения результатов необходимо создать калорийный дефицит, то есть расходовать больше энергии, чем вы принимаете с пищей.

Уточнения

Кало́рия (лат calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия.

