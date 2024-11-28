Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Продажи шин отечественного производства растут на маркетплейсах
Как определить пол щенка: полное руководство для владельцев
Топ-7 горнолыжных курортов России для зимних приключений
Восхитительная намазка на хлеб за 5 минут, которая не добавит вам лишних калорий
Ягодицы как орех без выпадов и приседаний: упражнения для тех, у кого болят колени
Россияне ожидали вылет в Турцию почти девять часов в аэропорту Казани
Микроорганизмы на Рюгу: загадка или ошибка
Создаём идеальные условия в погребе для зимнего хранения
Молодёжное пьянство: как алкоголь разрушает мозг спустя десятилетия

Преодоление эффекта плато — пять стратегий для успешного похудения

1:05
Спорт

В начале процесса похудения вес стремительно снижается, что может быть как трудным, так и захватывающим. Однако через несколько месяцев вес может остановиться на определённом уровне, и дальнейшее снижение веса может прекратиться. Это явление называется эффектом плато.

Пилатес
Фото: wikimedia.org by Helisusa, CC BY 4.0
Пилатес

Для преодоления эффекта плато при похудении следует предпринять следующие действия:

  1. Сократить потребление калорий: увеличить потребление белков и клетчатки, которые помогут дольше сохранять чувство сытости.
  2. Увеличить физическую активность: добавить упражнения или прогулки, чтобы ускорить процесс сжигания жира.
  3. Отказаться от вредной пищи: исключить высококалорийные продукты и сосредоточиться на здоровых альтернативах.
  4. Контролировать порции: научиться определять оптимальное количество пищи для удовлетворения голода без переедания.
  5. Записывать приёмы пищи: вести дневник питания, чтобы отслеживать количество потребляемых калорий и корректировать рацион при необходимости.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Прохор Шаляпин выпросил поездку на Мальдивы у женщины, которая парила его в бане
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин выпросил поездку на Мальдивы у женщины, которая парила его в бане Аудио 
Китай запускает односторонний безвизовый режим для 29 стран
Туризм
Китай запускает односторонний безвизовый режим для 29 стран Аудио 
Популярной юмористке предложили бой с Ольгой Бузовой за 40 млн рублей
Российский шоу-бизнес
Популярной юмористке предложили бой с Ольгой Бузовой за 40 млн рублей Аудио 
Популярное
Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко

Певец Сергей Лазарев посочувствовал Владу Топалову, который живёт с Региной Тодоренко.

Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Разведка докладывает: США пытаются захватить Армению  Андрей Николаев Да здравствует солнце, да скроется тьма. Аристарх Ливанов ярко выступил на вечере поэзии Пушкина в Волоколамске Анжела Якубовская Лев Толстой: странный в детстве, воин в юности и большой писатель в зрелости Сергей Лебедев
София Ротару попыталась продать квартиру в Москве Николаю Баскову
Можно ли похудеть, выполняя планку
Почему палки — главный инструмент для скандинавской ходьбы
Почему палки — главный инструмент для скандинавской ходьбы
Последние материалы
Микроорганизмы на Рюгу: загадка или ошибка
Создаём идеальные условия в погребе для зимнего хранения
Молодёжное пьянство: как алкоголь разрушает мозг спустя десятилетия
Топ-ингредиентов для увлажнения кожи в холодное время года
Как избавиться от неприятного запаха на кухне? Быстрые и эффективные способы
Гликолевая кислота: польза, вред и советы по выбору
Проснись правильно: зарядка, которая дарит силу
Выбор сорта и уход: ключевые факторы для успешного выращивания моркови
Завтрак до 8:30 утра: почему это важно для здоровья?
Toyota Sienna вновь стал доступен в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.