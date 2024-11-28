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Туктамышева рассказала, как относится к употреблению пива спортсменами

0:53
Спорт

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выразила своё мнение относительно употребления пива спортсменами.

Она отметила, что после тренировок иногда позволяет себе выпить пиво, так как это является частью процесса восстановления сил.

"Конечно, могу позволить себе выпить пива, почему нет? Все спортсмены могут выпить после тренировки. Это дифференцированное восстановление. Но исключительно ради этого", — сказала Туктамышева в разговоре "КП в Санкт-Петербурге".

Однако Туктамышева подчеркнула, что не пропагандирует употребление алкоголя.

Ранее фигуристка рассказывала о своём увлечении футболом и желании сыграть за футбольный клуб "Зенит".

В прошлом году Елизавета объявила о временном перерыве в своей профессиональной карьере, чтобы сосредоточиться на личных делах.

Уточнения

Елизаве́та Серге́евна Туктамы́шева (или Тукта́мышева; род. 17 декабря 1996, Глазов, Россия) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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