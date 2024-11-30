Вес наконец-то сдвинется с места после этих коротких тренировок

1:02 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Иван Ганин заявил, что табата обладает рядом преимуществ. Эти занятия не требуют дополнительного оборудования, поэтому можно тренироваться дома.

Фото: flickr.com by evanmwheeler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Весы

Вам понадобится специальное приложение для табата-тренинга. Занятия табата не отнимут много времени, всего 15-20 минут в зависимости от количества раундов. За одну минуту по этой системе в среднем сжигается до 15 калорий.

"Табата-тренировки сильно повышают уровень выносливости. Они показали высокую эффективность при похудении. Общий уровень метаболизма увеличивается, поэтому сжигание лишних калорий происходит не только во время самой тренировки, но и в течение нескольких дней после", — цитирует тренера "СЭ".

Еще табата поможет, когда вес при других тренировках перестает двигаться. Эти занятия укрепляют все группы мышц, поскольку для табата используются многосуставные упражнения.