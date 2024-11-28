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Фигура, о которой ты мечтала! Это упражнение изменит отражение в зеркале

Спорт

Тренер по балету и растяжке Акулина Бахтурина рассказала, как одно упражнение поможет укрепить мышцы спины, пресса, рук и ног. После его выполнения тело станет более стройным и подтянутым.

Пилатес с эспандером
Фото: commons.wikimedia.org by Cristian.mirandapezo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пилатес с эспандером

Это классическое упражнение в народе известно как уголок. Тренер считает, что не все с первого раза смогут его выполнить. Однако останавливаться нельзя, нужно продолжать пробовать выполнять его, тогда мышцы привыкнут к нагрузке и все получится.

"Исходная позиция сидя на ягодицах, спина прямая, живот подтянут, руки над головой в третьей позиции или вытянуты в стороны. Нужно отвести корпус назад, оторвать ноги от пола и задержаться в этом положении максимально долго. Тело должно образовать угол 90-120 градусов. Начните с десяти секунд и постепенно увеличивайте время до минуты", — цитирует Бахтурину "СЭ".

Есть и более сложный вариант уголка. Чтобы его выполнить, нужно развернуть стопы наружу, пятки направить друг к другу. Так вы задействуете мышцы внутренней стороны бедра.

Уточнения

Бале́т (через фр. ballet и нем. Ballett, от итал. balletto, от ballo — «бал») — вид сценического искусства; спектакль, содержание которого воплощается в музыкально-хореографических образах.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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