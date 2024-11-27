Массаж лица — способ помолодеть или панацея? Мнение косметолога

Морщины на лице становятся все заметнее уже после 25 лет. Многих женщин это начинает сильно расстраивать. Тогда они для себя выбирают три дороги: бездействие, косметология или же массаж лица. Врач общей практики, дерматолог, косметолог Елена Кудашкина рассказала о том, в каких случаях последний способ поможет в борьбе с возрастными изменениями.

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Массаж направлен на предотвращение обвисания кожи, появления тусклого цвета лица, отеков и недостаточного кровообращения. Однако это методика не поможет убрать морщины на лбу, уверена эксперт.

"Морщины на лбу — складки кожи, которые образуются из-за избыточной мимики. Именно она со временем приводит к сокращению кожного пласта. Переучить свои мимические мышцы нельзя, поэтому атрофических морщин не избежать", — цитирует косметолога Life. ru.

Она добавила, что снизить выраженность морщин можно при помощь инъекционных методик — мезотерапии или контурной пластики. Мезотерапия сразу дает результат, а контурная пластика отличается высокой эффективностью и пролонгированным эффектом.

Уточнения

Панаце́я — мифическое универсальное средство от всех болезней, способное также продлевать жизнь, вплоть до бесконечности.

