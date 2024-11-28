В Государственной Думе высказались против расширения РПЛ

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Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищёв высказал своё мнение по поводу возможного расширения числа команд, участвующих в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

Фото: freepik.com by pikisuperstar, PDM Футбольный мяч

"Да, страна у нас большая, но еще существуют возможности календаря, стадионов. РПЛ не резиновая. Нам же нужен качественный чемпионат, чтобы проходило не тяп-ляп, чтобы одновременно не по сто матчей проходило. Нужен хороший организационный уровень. Нужно понять позицию РФС, насколько целесообразно расширение чемпионата. Я бы с этим не торопился. Считаю, 16 команд на сегодня — это оптимальный вариант", — поделился Дмитрий Свищёв с Legalbet.

Депутат также выступил против идеи отмены вылета из РПЛ ради расширения лиги, подчеркнув, что нельзя изменять регламент и правила чемпионата страны в процессе его проведения.

На данный момент в РПЛ выступают 16 команд. Последние два места напрямую отправляются в Первую лигу, а клубы, занявшие 13-ю и 14-ю позиции, участвуют в стыковых матчах за право остаться в РПЛ, сражаясь против третьей и четвёртой команд Первой лиги, где играют 18 клубов. В настоящее время в зоне прямого вылета из РПЛ находятся "Ахмат" и "Оренбург", а "Химки" и "Факел" по состоянию на данный момент попадают в стыковые игры.

Уточнения

Росси́йская премье́р-ли́га (официальное название с июля 2022 года — Мир Российская премьер-лига) — профессиональная футбольная лига, высший дивизион в системе футбольных лиг России.



Дми́трий Алекса́ндрович Свищёв (род. 22 мая 1969, Москва) — российский политический и государственный деятель.

