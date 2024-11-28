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Скинуть 10 кг реально с помощью медитаций: как это работает?

1:24
Спорт

Врач-психосоматолог Екатерина Тур рассказала, что с помощью медитаций можно управлять пищевым поведением, мотивировать себя к занятиям спортом и, как следствие, похудеть.

Медитация
Фото: Flickr by Moyan Brenn, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Медитация

"Как известно, с расстройствами пищевого поведения необходимо обращаться к психотерапевту или психиатру. Врач поможет поменять пищевые привычки и нормализовать работу психики. Комплекс терапии могут эффективно дополнить медитации для снижения веса", — цитирует Тур "СЭ".

Регулярные медитации помогают человеку самостоятельно и безопасно регулировать психоэмоциональное состояние. Он осознанно выстраивает свое пищевое поведение, ориентируясь на физиологическое чувство голода, а не на психологическое и эмоциональное.

Медитации снижают риск рецидивов заедания стрессов, еда становится источником энергии, а не лекарством от скуки.

"Человек начинает понимать, что в этом теле ему предстоит жить всю свою жизнь, что его нужно любить, беречь и ценить. Поэтому он идет в тренажерный зал, на йогу, танцы, устраивает домашние тренировки. Делается это не для галочки", — добавила эксперт.

После медитаций у человека снижается выработка кортизола (гормона стресса), а чем он ниже, тем меньше вероятность переедания.

Уточнения

Медита́ция (лат. meditatio — «размышление») — ряд психических упражнений, используемых в составе духовно-религиозной или оздоровительной практик, или же особое психическое состояние, возникающее в результате этих упражнений (или в силу иных причин).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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