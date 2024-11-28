Свежее лицо и тело без отёков гарантированы после этой мини-тренировки

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1:20
Спорт

Многие люди по утрам не могут смотреть на себя в зеркало, потому что заплывают отёками. Как избавиться от лишней жидкости в организме, рассказал Pravda. Ru Фёдор Шпаченко, врач-флеболог, хирург, кандидат медицинских наук, директор "Столичной Медицинской Клиники".

Тренировка по пилатесу
Фото: flickr.com by Red CreaDeporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тренировка по пилатесу

Чаще всего отёки возникают в связи с наличием хронической венозной недостаточности, которая в первую очередь вызвана тем, что клапаны в венах нижних конечностей работают некорректно.

"Даже если вы не имеете возможности регулярно тренироваться, то ряд элементарных упражнений позволит улучшить ситуацию с оттоком венозной крови", — рассказал доктор.

Нажимание на педали — отличное и простое упражнение. В голеностопном суставе при его выполнении совершаются движения, направление на сгибание и разгибание стопы. Приведение и отведение ее.

Также отлично подойдут подъемы ног вверх из положения лёжа; подъемы на носки из положения стоя; ходьба на месте; выпрыгивания; разведение и сведение рук перед грудью.

"Если отёки на лице, надо смотреть, нет ли застоя в малом круге кровообращения. Это как раз может быть связано с сердечно- сосудистой недостаточностью", — заключил врач.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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