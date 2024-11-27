Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов назвал лучшего нападающего РПЛ

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Никита Кривцов, выступающий за "Краснодар" и национальную сборную России в качестве полузащитника, поделился своими мыслями о том, как на команду повлияло продление контракта с Джоном Кордобой, являющимся лучшим бомбардиром клуба.

Фото: commons.wikimedia.org by Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 Джон Кордоба

"Продление контракта Кордобы повлияло на команду только положительно. Джон — один из самых важных футболистов в "Краснодаре". На мой взгляд, на сегодняшний день Кордоба — лучший форвард в Премьер-лиге", — поделился Никита Кривцов с Legalbet.

5 ноября 2022 года "Краснодар" заключил новое соглашение с Кордобой. Согласно подписанному контракту, колумбийский форвард останется в стане "быков" до середины 2027 года. Предыдущий договор истекал по завершении текущего сезона. В летнее трансферное окно ведущие клубы РПЛ, "Зенит" и "Спартак", предпринимали попытки заполучить нападающего. Петербургский клуб не смог достичь договорённости по сумме трансфера, а московская команда, несмотря на согласование условий перехода с "Краснодаром", не удовлетворила финансовые запросы самого футболиста.

В нынешнем сезоне 31-летний Кордоба принял участие в 16 матчах, в которых отметился восемью забитыми голами и пятью результативными передачами.

Уточнения

Ники́та Серге́евич Кривцо́в (род. 18 августа 2002, Володарск, Нижегородская область) — российский футболист, полузащитник клуба «Краснодар».



Джон Андре́с Ко́рдоба Копете (исп. Jhon Andrés Córdoba Copete; род. 11 мая 1993, Истмина, Чоко) — колумбийский футболист, нападающий клуба «Краснодар». Сын футболиста Мануэля Кордобы.



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