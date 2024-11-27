Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ограниченное пространство: почему ирга страдает на маленьких участках
Эксперт рассказал, почему важно проводить антикоррозийную обработку авто
Осень и зима: как спасти кожу от мороза и сухости
Нужно ли менять частоту пилинга в холодное время года?
Пилатес против боли в спине: миф или реальность
Как понять, что вам не хватает железа: симптомы и продукты в помощь
Щенки и взрослые собаки: почему они скулит и что с этим делать
ФНС напомнила россиянам о сроке оплаты налога на имущество
Польские палеонтологи разгадали диету древних ящеров

Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов назвал лучшего нападающего РПЛ

1:26
Спорт

Никита Кривцов, выступающий за "Краснодар" и национальную сборную России в качестве полузащитника, поделился своими мыслями о том, как на команду повлияло продление контракта с Джоном Кордобой, являющимся лучшим бомбардиром клуба.

Джон Кордоба
Фото: commons.wikimedia.org by Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Джон Кордоба

"Продление контракта Кордобы повлияло на команду только положительно. Джон — один из самых важных футболистов в "Краснодаре". На мой взгляд, на сегодняшний день Кордоба — лучший форвард в Премьер-лиге", — поделился Никита Кривцов с Legalbet.

5 ноября 2022 года "Краснодар" заключил новое соглашение с Кордобой. Согласно подписанному контракту, колумбийский форвард останется в стане "быков" до середины 2027 года. Предыдущий договор истекал по завершении текущего сезона. В летнее трансферное окно ведущие клубы РПЛ, "Зенит" и "Спартак", предпринимали попытки заполучить нападающего. Петербургский клуб не смог достичь договорённости по сумме трансфера, а московская команда, несмотря на согласование условий перехода с "Краснодаром", не удовлетворила финансовые запросы самого футболиста.

В нынешнем сезоне 31-летний Кордоба принял участие в 16 матчах, в которых отметился восемью забитыми голами и пятью результативными передачами.

Уточнения

Ники́та Серге́евич Кривцо́в (род. 18 августа 2002, Володарск, Нижегородская область) — российский футболист, полузащитник клуба «Краснодар».

Джон Андре́с Ко́рдоба Копете (исп. Jhon Andrés Córdoba Copete; род. 11 мая 1993, Истмина, Чоко) — колумбийский футболист, нападающий клуба «Краснодар». Сын футболиста Мануэля Кордобы.

Росси́йская премье́р-ли́га (официальное название с июля 2022 года — Мир Российская премьер-лига) — профессиональная футбольная лига, высший дивизион в системе футбольных лиг России.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
София Ротару попыталась продать квартиру в Москве Николаю Баскову
Российский шоу-бизнес
София Ротару попыталась продать квартиру в Москве Николаю Баскову Аудио 
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу
Российский шоу-бизнес
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу Аудио 
Обнимающегося с Валей Карнавал Артемия Лебедева сравнили с Лепсом
Шоу-бизнес
Обнимающегося с Валей Карнавал Артемия Лебедева сравнили с Лепсом Аудио 
Популярное
Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко

Певец Сергей Лазарев посочувствовал Владу Топалову, который живёт с Региной Тодоренко.

Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день
Почему палки — главный инструмент для скандинавской ходьбы
Разведка докладывает: США пытаются захватить Армению  Андрей Николаев Да здравствует солнце, да скроется тьма. Аристарх Ливанов ярко выступил на вечере поэзии Пушкина в Волоколамске Анжела Якубовская Лев Толстой: странный в детстве, воин в юности и большой писатель в зрелости Сергей Лебедев
Можно ли похудеть, выполняя планку
София Ротару попыталась продать квартиру в Москве Николаю Баскову
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Последние материалы
Нужно ли менять частоту пилинга в холодное время года?
Пилатес против боли в спине: миф или реальность
Поворот против Китая: в США раскрыли цель развертывания подлодки Virginia
Как понять, что вам не хватает железа: симптомы и продукты в помощь
Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов назвал лучшего нападающего РПЛ
Щенки и взрослые собаки: почему они скулит и что с этим делать
ФНС напомнила россиянам о сроке оплаты налога на имущество
Польские палеонтологи разгадали диету древних ящеров
Секреты подачи красной икры: здоровые альтернативы
Возвращаем жизнь почве: идеальные культуры для посадки после клубники
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.