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"Авангард" назвал имя нового главного тренера

1:23
Спорт

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" из Омска представил имя нового главного тренера — 53-летнего канадского специалиста Ги Буше. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Авангард Спартак 17 10 24
Фото: Пресс-служба ХК "Авангард" by Дмитрий Лошкарёв
Авангард Спартак 17 10 24

Соглашение с Буше заключено до окончания сезона-2025/26.

В своей тренерской карьере Буше руководил клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ): "Тампа-Бэй" (2010-2013), "Оттава Сенаторс" (2016-2019) и "Торонто Мэйпл Лифс" (2023-2024). Он также выиграл юниорский чемпионат мира в 2008 году в роли помощника главного тренера сборной Канады, а в 2015-м завоевал Кубок Шпенглера с национальной командой.

В турнирной таблице Восточной конференции "Авангард" находится на грани попадания в плей-офф, занимая восьмое место с 28 очками после 29 матчей. Команда "Сибирь", занимая девятую строчку, имеет 27 очков. Лидирует в Восточной конференции челябинский "Трактор", набрав 44 очка, а второе место занимает екатеринбургский "Автомобилист" с 39 очками.

Уточнения

«Авангард» — российский профессиональный хоккейный клуб из города Омска, выступающий в КХЛ. Чемпион РСФСР 1959 и 1973 годов.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) — международная хоккейная лига, образованная в феврале 2008 года для клубов из России и других стран Европы и Азии.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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