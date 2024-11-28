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Магия! Тело будет худеть несколько часов после выполнения этих упражнений

2:20
Спорт

Тренер перечислил упражнения, которые заставят вас сжигать калории в течение нескольких часов после их выполнения. Поскольку жир на животе нельзя просто сжечь бесконечными тренировками, вам нужно выбрать умные, эффективные упражнения, которые сжигают тяжелые калории, ускоряют ваш метаболизм и помогают нарастить мышечную массу.

Берпи
Фото: wikimedia.org by Taco fleur, CC BY-SA 4.0
Берпи

Медвежье ползание

Это сложное упражнение, которое активирует несколько основных групп мышц.

  • Чтобы выполнить упражнение, встаньте на четвереньки. Ваши руки должны быть прямо под плечами.
  • Поверните локти вперед, создавая напряжение в средней части спины.
  • Переместите колени так, чтобы они оказались под бедрами и немного шире ширины бедер. Они должны быть на одной линии с запястьями.
  • Поднимите колени с пола, напрягите пресс и сожмите ягодицы. Ваша спина должна быть полностью ровной.
  • Смотрите на землю, сохраняя нейтральное положение шеи.
  • Поднимите одновременно левую ногу и правую руку.
  • Двигайтесь вперед, одновременно опуская их на пол.
  • Повторите движение правой ногой и левой рукой. Нужно сделать 3 круга по 20-30 секунд, пишет men'shealth.com.

Отжимания

  • Примите положение сильной высокой планки: запястья под плечами, носки под пятками. Напрягите пресс и ягодицы, чтобы создать прямую линию через тело.
  • Сведите лопатки вместе, когда опускаете грудь к полу.
  • Отжимайтесь через грудь, чтобы вернуться в исходное положение.
  • Сделайте 3 подхода по 12-15 повторений.

Бёрпи

  • Опуститесь в присед, поместив руки между стопами.
  • Подпрыгните ногами обратно в положение высокой планки, напрягая пресс и ягодицы. Опустите грудь на пол.
  • Оттолкнитесь грудью, чтобы вернуться в положение высокой планки.
  • Подпрыгните ногами назад вперед, поставив всю стопу на землю — не оставайтесь на носках.
  • Поднимите руки к потолку, подпрыгивая высоко.
  • Приземлитесь обратно в положение приседа после удара, чтобы защитить суставы.
  • Сделайте 3 подхода по 40 секунд, 20 секунд перерыва.

Уточнения

Бёрпи — сложное базовое многосуставное физическое упражнение, которое задействует много мышц тела, улучшает ловкость и выносливость. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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