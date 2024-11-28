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Ягодицы как орех без выпадов и приседаний: упражнения для тех, у кого болят колени

Спорт

Не можете приседать или делать выпады, но все равно хотите проработать ягодицы? Эта тренировка позаботится о ваших коленях, но измотает вашу "пятую точку".

Мостик
Фото: сommons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Мостик

Румынская становая тяга

  • Чтобы выполнить это упражнение, названное в честь Нику Влада, румынского тяжелоатлета-олимпийца, встаньте, расставив ноги на ширину бедер, гантели перед бедрами, ладони обращены внутрь.
  • Сгибайтесь в бедрах, чтобы опустить гантели перед голенями. Убедитесь, что корпус напряжен, а спина прямая на протяжении всего движения.
  • Поднимите туловище, чтобы вернуться в положение стоя. Сделайте 15-20 повторений.

3-точечный удар ягодицами назад

  • Встаньте на правую ногу, руки вместе на уровне груди, левая нога зависла над землей, чтобы начать.
  • Импульсным ударом левой ногой прямо в сторону, затем вернитесь в исходное положение.
  • Импульсным ударом левой ногой по диагонали назад, затем вернитесь в исходное положение.
  • Импульсным ударом левой ногой прямо назад, затем вернитесь в исходное положение.
  • Это 1 повторение. Сделайте 10-15 повторений.
  • Поменяйте стороны; повторите.

Ягодичный мостик

  • Лягте лицом вверх на пол, пятки прижаты, колени направлены вверх, чтобы начать.
  • Упираясь пятками в пол, поднимите бедра вверх и сожмите ягодицы в самом верху (удерживайте одну секунду).
  • Медленно опустите бедра вниз, чтобы они зависли над полом, затем поднимите бедра, чтобы начать следующее повторение.
  • Чтобы усложнить упражнение, выполняйте ягодичные мостики на одной ноге: вытяните одну ногу в воздух и выполните движение на другой ноге.
  • Сделайте 15-20 раз.

В дополнение к этим упражнениям, вам следует добавить небольшую разминку с упором на кардио, пишет shape. com.

Уточнения

Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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