Чудо-тренировка EMS поможет за 20 минут пропотеть так, как будто вы три часа занимались в зале

1:24 Your browser does not support the audio element. Спорт

Представьте, что вы получили всю пользу силовых тренировок, не проводя много времени в спортзале. Вместо этого, все, что вам нужно — несколько 15-минутных сеансов, подключенных к проводам, и, вуаля, серьезные результаты.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева EMS-тренировка

"EMS включает в себя те же упражнения, что и многие другие тренировки. Разница заключается в добавлении электростимуляции для вовлечения большего количества мышечных волокон", — рассказал Блейк Дирксен, физиотерапевт из Нью-Йорка.

Во время EMS-тренировки электрическая стимуляция доставляется к большим областям тела через костюм, жилет и/или шорты. Когда вы занимаетесь спортом, электрические импульсы заставляют ваши мышцы сокращаться, что может привести к большему набору мышц.

Большинство сеансов EMS-тренировок длятся всего 15 минут и варьируются "от кардио- и силовых тренировок до сжигания жира и массажа". Например, после того, как вы наденете свой костюм, тренер проведет вас через серию упражнений с низкой ударной нагрузкой, таких как планки, выпады и приседания.

Упражнения могут показаться достаточно простыми, но это не прогулка в парке. Пульс будет действовать как сопротивление, а движения казаться намного сложнее и утомят вас намного быстрее, пишет shape. com.

Уточнения

Кало́рия (лат calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия.

