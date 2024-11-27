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Шок! Мышцы будут расти как на дрожжах, если вы будете делать это

1:58
Спорт

Эксперты объяснили, почему некоторые люди наращивают мышцы быстрее других. Что можно сделать, чтобы качественно нарастить рельеф независимо от типа телосложения.

Спортивное тело
Фото: flickr.com by istolethetv, CC BY 2.0
Спортивное тело

"Все знают таких людей — тех, кто после пары тренировок в зале появляется на свет с видимыми бицепсами. Многие называют это мышечным тонусом: бицепсы выглядывают, мышцы спины видны, пресс выглядит сильным. Однако у "мышечного тонуса" нет конкретного определения", — говорит Уэйн Уэсткотт, доктор философии, бывший директор по физическим упражнениям в колледже Куинси в Массачусетсе.

По его словам, это мышцы, которые кажутся выделяющимися. В конце концов, у человека с малым количеством жира в организме может быть гораздо более заметная мускулатура, даже если у него нет соответствующего прироста силы.

Если у человека короткие мышцы, ему нужно скорректировать свои тренировки в зависимости от мышечных волокон. Если вы просто родились с более высоким уровнем жира в организме, вам может быть полезно больше аэробных и кардионагрузок в дополнение к силовым. Это повысит ваш уровень метаболизма в состоянии покоя и будет огромным фактором, когда дело касается поддержания здорового веса тела.

"Чтобы формировать и развивать мышцы, вам нужно заниматься силовыми тренировками, а чтобы сбросить жир, вам нужно эффективно сжигать калории", — говорит доктор Олсон.

Интервальные и круговые тренировки — когда вы чередуете несколько упражнений, нацеленных на разные группы мышц, или чередуете периоды умеренной и высокой интенсивности работы с периодами отдыха помогут ускорить метаболизм и поддержать его в течение нескольких часов. В сочетании с высоким потреблением белка это может помочь вам сбросить жир и нарастить мышечную массу, пишет shape. com.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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