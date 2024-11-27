Александр Овечкин рассказал, что не следит за питанием

1:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Нападающий хоккейного клуба "Вашингтон" Александр Овечкин сообщил, что не придерживается какой-либо диеты, передает "Матч ТВ".

Фото: flickr.com by All-Pro Reels, CC BY-SA 2.0 Александр Овечкин

Овечкин пояснил, что не контролирует своё питание, так как все потребленные калории расходуются во время игр и тренировок на льду.

"Привык, что у меня есть собственный рацион. Неправильно кого‑то слушать и говорить, что он делает. Не мне судить", — поделился Александр Овечкин.

В матче Национальной хоккейной лиги, состоявшемся в ночь на 19 ноября, "Вашингтон" одержал гостевую победу над "Ютой" со счётом 6:2. В этой игре Овечкин забил два гола. Однако в третьем периоде он получил травму, столкнувшись с коньком Джека Макбэйна. Овечкин с трудом покинул лёд и отправился в раздевалку, не сумев продолжить игру. После медицинского обследования у хоккеиста был диагностирован перелом малоберцовой кости левой ноги. Ожидается, что восстановление Овечкина займет от четырёх до шести недель.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

