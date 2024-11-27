Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чудо цен: как Chery Tiggo 4 Pro стал номером один на российском рынке
Какие инфекции поджидают на пляже и как их избежать
Диета при повышенном сахаре: правила, которые помогут избежать проблем
Дочь Ани Лорак пожаловалась на травлю из-за внешности
Как совместный сон укрепляет связь с собакой
Этот метод воспитания кошек заставит вас улыбнуться
Простые движения для здоровья: советы пожилым
Что сделать утром, чтобы выглядеть безупречно?
Плойка и утюжок без последствий: правила для здоровья волос

Александр Овечкин рассказал, что не следит за питанием

1:07
Спорт

Нападающий хоккейного клуба "Вашингтон" Александр Овечкин сообщил, что не придерживается какой-либо диеты, передает "Матч ТВ".

Александр Овечкин
Фото: flickr.com by All-Pro Reels, CC BY-SA 2.0
Александр Овечкин

Овечкин пояснил, что не контролирует своё питание, так как все потребленные калории расходуются во время игр и тренировок на льду.

"Привык, что у меня есть собственный рацион. Неправильно кого‑то слушать и говорить, что он делает. Не мне судить", — поделился Александр Овечкин.

В матче Национальной хоккейной лиги, состоявшемся в ночь на 19 ноября, "Вашингтон" одержал гостевую победу над "Ютой" со счётом 6:2. В этой игре Овечкин забил два гола. Однако в третьем периоде он получил травму, столкнувшись с коньком Джека Макбэйна. Овечкин с трудом покинул лёд и отправился в раздевалку, не сумев продолжить игру. После медицинского обследования у хоккеиста был диагностирован перелом малоберцовой кости левой ноги. Ожидается, что восстановление Овечкина займет от четырёх до шести недель.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Авто
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания Аудио 
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу
Российский шоу-бизнес
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу Аудио 
Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день
Новости спорта
Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день Аудио 
Популярное
Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко

Певец Сергей Лазарев посочувствовал Владу Топалову, который живёт с Региной Тодоренко.

Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день
Почему палки — главный инструмент для скандинавской ходьбы
Разведка докладывает: США пытаются захватить Армению  Андрей Николаев Да здравствует солнце, да скроется тьма. Аристарх Ливанов ярко выступил на вечере поэзии Пушкина в Волоколамске Анжела Якубовская Лев Толстой: странный в детстве, воин в юности и большой писатель в зрелости Сергей Лебедев
Можно ли похудеть, выполняя планку
София Ротару попыталась продать квартиру в Москве Николаю Баскову
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Последние материалы
Какие инфекции поджидают на пляже и как их избежать
Диета при повышенном сахаре: правила, которые помогут избежать проблем
Дочь Ани Лорак пожаловалась на травлю из-за внешности
Как совместный сон укрепляет связь с собакой
Этот метод воспитания кошек заставит вас улыбнуться
Простые движения для здоровья: советы пожилым
Что сделать утром, чтобы выглядеть безупречно?
Александр Овечкин рассказал, что не следит за питанием
Плойка и утюжок без последствий: правила для здоровья волос
28 ноября: Великий пост, Тегеран-43 и "Хоббит"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.