Риски профессионального спорта и безопасные альтернативы

Часто врачи советуют заниматься не профессиональным спортом, а физкультурой.
Медицинское определение понятия «спорт», отличающее его от других видов физической активности, пока не существует. Когда медики говорят о пользе физкультуры, они чаще всего имеют в виду разницу между профессиональным спортом и спортом как оздоровительной активностью.
Высокие достижения в спорте часто сопряжены с перегрузками, которые могут навредить здоровью, тогда как физкультура приносит пользу сердечно-сосудистой системе.
Европейское общество кардиологов определяет спортсмена как человека, который регулярно тренируется и участвует в соревнованиях. Любительские и профессиональные спортсмены посвящают тренировкам от шести часов в неделю, элитные спортсмены — более десяти. Физкультурники занимаются примерно четыре часа в неделю.
Научные исследования связывают профессиональный спорт с определенными рисками для здоровья. Например, по данным Американской коллегии кардиологов, у бывших игроков Национальной футбольной лиги США мерцательная аритмия фиксируется в 5,5 раза чаще, чем у остальных людей, а кардиостимуляторы имплантируют в десять раз чаще.
Чтобы занятия физкультурой приносили только пользу, важно соблюдать несколько принципов:
Физическая активность делится на аэробную (длительные упражнения, такие как ходьба или плавание) и анаэробную (кратковременные интенсивные нагрузки, например, спринт).
Для оптимального результата врачи рекомендуют сочетать оба типа: 50% времени уделяйте аэробным упражнениям, 25% — анаэробным, и еще 25% — укреплению мышц.
Даже при сердечно-сосудистых заболеваниях физическая активность не только допустима, но и крайне важна. Например, для пациентов со стенокардией безопасными считаются аэробные упражнения умеренной интенсивности (быстрая ходьба).
Тем, кто перенес инфаркт, рекомендовано начинать с ежедневной ходьбы и постепенно переходить к 30–60 минутам физической активности ежедневно.
Пациентам с хронической сердечной недостаточностью лучше начинать с коротких 10-минутных упражнений на выносливость, увеличивая продолжительность до 30–45 минут.
Однако есть ограничения: людям с низкой фракцией выброса подходят только нагрузки низкой и умеренной интенсивности.
Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις - "природа" и лат. cultura - "возделываю, обрабатываю землю", сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.
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