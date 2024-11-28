Риски профессионального спорта и безопасные альтернативы

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Часто врачи советуют заниматься не профессиональным спортом, а физкультурой.

Фото: freepik.com by prostooleh, PDM Мужчина на турнике

В чем разница между этими понятиями

Медицинское определение понятия «спорт», отличающее его от других видов физической активности, пока не существует. Когда медики говорят о пользе физкультуры, они чаще всего имеют в виду разницу между профессиональным спортом и спортом как оздоровительной активностью.

Высокие достижения в спорте часто сопряжены с перегрузками, которые могут навредить здоровью, тогда как физкультура приносит пользу сердечно-сосудистой системе.

Кто такой спортсмен

Европейское общество кардиологов определяет спортсмена как человека, который регулярно тренируется и участвует в соревнованиях. Любительские и профессиональные спортсмены посвящают тренировкам от шести часов в неделю, элитные спортсмены — более десяти. Физкультурники занимаются примерно четыре часа в неделю.

Спорт и здоровье

Научные исследования связывают профессиональный спорт с определенными рисками для здоровья. Например, по данным Американской коллегии кардиологов, у бывших игроков Национальной футбольной лиги США мерцательная аритмия фиксируется в 5,5 раза чаще, чем у остальных людей, а кардиостимуляторы имплантируют в десять раз чаще.

Основные правила безопасной физической активности

Чтобы занятия физкультурой приносили только пользу, важно соблюдать несколько принципов:

Выбирайте безопасные упражнения : Убедитесь, что активность подходит вашему уровню подготовки.

: Убедитесь, что активность подходит вашему уровню подготовки. Наращивайте нагрузку постепенно : Сначала увеличивайте длительность, затем — интенсивность.

: Сначала увеличивайте длительность, затем — интенсивность. Контролируйте частоту сердечных сокращений (ЧСС) : Оптимальный диапазон — от 50% до 85% от максимальной ЧСС (220 минус возраст).

: Оптимальный диапазон — от 50% до 85% от максимальной ЧСС (220 минус возраст). Избегайте перегрева: В жаркую погоду тренируйтесь утром, пейте больше воды и выбирайте менее интенсивные нагрузки.

Аэробные и анаэробные нагрузки

Физическая активность делится на аэробную (длительные упражнения, такие как ходьба или плавание) и анаэробную (кратковременные интенсивные нагрузки, например, спринт).

Для оптимального результата врачи рекомендуют сочетать оба типа: 50% времени уделяйте аэробным упражнениям, 25% — анаэробным, и еще 25% — укреплению мышц.

Физкультура и болезни сердца

Даже при сердечно-сосудистых заболеваниях физическая активность не только допустима, но и крайне важна. Например, для пациентов со стенокардией безопасными считаются аэробные упражнения умеренной интенсивности (быстрая ходьба).

Тем, кто перенес инфаркт, рекомендовано начинать с ежедневной ходьбы и постепенно переходить к 30–60 минутам физической активности ежедневно.

Пациентам с хронической сердечной недостаточностью лучше начинать с коротких 10-минутных упражнений на выносливость, увеличивая продолжительность до 30–45 минут.

Однако есть ограничения: людям с низкой фракцией выброса подходят только нагрузки низкой и умеренной интенсивности.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις - "природа" и лат. cultura - "возделываю, обрабатываю землю", сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.

