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Эксперт объяснила, что важнее для похудения

1:31
Спорт

Для того, чтобы достичь более быстрых результатов в похудении, необходимо следить за дефицитом калорий и активно заниматься физической активностью. Однако не у всех есть возможность регулярно посещать тренировки. В связи с этим возникает вопрос: могут ли попытки снизить вес быть успешными, если выбрать только один из подходов — диету или физические нагрузки? На этот счет высказалась диетолог Эми Гудсон.

Девушка на диете
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка на диете

По мнению эксперта, ключевым фактором в процессе похудения является именно рацион питания. В этом контексте дефицит калорий становится наилучшим решением, так как это гарантирует, что вы будете расходовать больше энергии, чем получаете. Именно такое соотношение и запускает механизм сжигания жировых запасов.

Силовые тренировки и кардионагрузки, безусловно, ускорят процесс похудения. Однако, если у вас нет возможности или времени на занятия спортом, это не означает, что стоит отказываться от своей мечты о идеальной фигуре.

"Упражнения хоть и помогают быстрее сжигать калории и улучшают общее состояние здоровья, но они не помогут, если питаться неправильно и переедать. Изменения рациона позволяют создавать постоянный дефицит калорий. Научные исследования доказывают, что диета все же вносит больший вклад в потерю веса, чем тренировки", — отметила Эми Гудсон в интервью изданию Eat This, Not That!

Уточнения

Дие́та  — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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