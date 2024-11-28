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Почему кардио не всегда помогает избавиться от жира

3:02
Спорт

Существует мнение, что обильное потоотделение помогает быстрее похудеть. Однако это не совсем так.

Похудение
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, PDM
Похудение

Пот — это не показатель потери жира, а лишь способ организма охладить себя в условиях повышенной температуры.

На самом деле, потоотделение связано с множеством факторов:

  • Температурой окружающей среды.
  • Интенсивностью тренировки.
  • физической подготовленностью.
  • Полом.
  • Возрастом.
  • Массой тела.
  • Генетическими особенностями.

Обильное потоотделение не всегда значит, что вы сжигаете больше жира.Во время тренировки мышцы активно работают, повышая температуру тела, что вызывает усиленное потоотделение.

Многие думают, что пот помогает вывести жир, обматываясь пищевой пленкой или надевая утепленную одежду. Однако жир не выходит с потом. Когда жир расщепляется, он превращается в углекислый газ и воду, которые выводятся через дыхание и мочу.

В среднем 84% жира покидает организм через дыхание, а остальное через мочу и пот.

Количество жира в организме уменьшается не за счет потоотделения, а за счет дефицита калорий — когда вы расходуете больше энергии, чем потребляете с пищей. Можно не потеть при длительных прогулках и всё равно терять жир, а на интенсивных тренировках потеть много, но не худеть.

Что означает обильное потоотделение на самом деле

Когда тело сильно потеет, это лишь признак того, что вам жарко. Пот помогает охладить организм, но никак не влияет на потерю жировой массы. Это важный момент, который часто забывают, особенно среди тех, кто стремится усиленно потеть для ускорения похудения.

К примеру, бойцы смешанных единоборств используют потоотделение, чтобы попасть в нужную весовую категорию перед соревнованиями. Они посещают сауну, тренируются в теплой одежде и практически не пьют воду. После взвешивания они быстро восполняют запасы жидкости, и их вес восстанавливается.

Вместе с тем, спортсмены, как правило, потеют сильнее, чем люди, которые ведут малоподвижный образ жизни. Это связано с тем, что их тела более эффективно охлаждаются, что позволяет им тренироваться дольше и с высокой интенсивностью без усталости.

В итоге, потоотделение — это лишь механизм охлаждения организма, а не индикатор потери жира. Похудение происходит только при дефиците калорий, когда расход энергии превышает её потребление.

Обильное потоотделение может сопровождать интенсивные тренировки или жаркую погоду, но не является гарантией того, что вы теряете жир.

Важно помнить, что процесс сжигания жира зависит от множества факторов, а не только от того, сколько вы потеете.

Уточнения

Потоотделе́ние - выделение пота потовыми железами млекопитающих.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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