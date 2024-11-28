Дыхательные упражнения: правда ли они помогают сжигать жир

Дыхательные упражнения, такие как бодифлекс или оксисайз, не приводят к снижению веса, если рассматривать их в изоляции.
Чтобы похудеть, необходимо создать дефицит калорий, что подразумевает увеличение физической активности и коррекцию питания.
Однако дыхательные практики оказывают положительное влияние на организм, что способствует поддержанию здорового образа жизни и косвенно помогает контролировать вес.
Сами по себе дыхательные упражнения не сжигают жиры. Жиры действительно окисляются под воздействием кислорода, но для того чтобы они превращались в энергию, необходимо активное участие мышц, а дыхательные упражнения, как правило, не задействуют их в нужном объеме.
Поэтому короткие дыхательные сессии не оказывают значительного воздействия на процесс похудения.
Однако эти практики полезны для психоэмоционального состояния и могут стать важной частью вашего режима.
Они помогают снизить уровень стресса, улучшить качество сна, нормализовать гормональный фон, а также контролировать аппетит, повышая уровень лептина, гормона сытости.
Снижение стресса
Регулярные занятия помогают расслабиться, что позитивно влияет на психоэмоциональное состояние и способствует лучшему сну.
Контроль аппетита
Упражнения способствуют выработке гормона сытости, что снижает желание перекусить.
Формирование полезных привычек
Практики развивают осознанность и могут стать основой для других полезных привычек, таких как медитации или занятия спортом.
Не стоит полагаться только на дыхательную гимнастику для достижения желаемых результатов в похудении.
Чтобы похудеть, нужно соблюдать сбалансированную диету и заниматься физическими упражнениями.
Важно помнить, что любые рекомендации нужно согласовывать с врачом или специалистом, особенно если речь идет о снижении веса или улучшении физической формы.
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