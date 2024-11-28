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Дыхательные упражнения: правда ли они помогают сжигать жир

2:11
Спорт

Дыхательные упражнения, такие как бодифлекс или оксисайз, не приводят к снижению веса, если рассматривать их в изоляции.

Девушка занимается йогой
Фото: Flickr: Yoga by RelaxingMusic, CC BY-SA 2.0
Девушка занимается йогой

Чтобы похудеть, необходимо создать дефицит калорий, что подразумевает увеличение физической активности и коррекцию питания.

Однако дыхательные практики оказывают положительное влияние на организм, что способствует поддержанию здорового образа жизни и косвенно помогает контролировать вес.

Что говорит наука

Сами по себе дыхательные упражнения не сжигают жиры. Жиры действительно окисляются под воздействием кислорода, но для того чтобы они превращались в энергию, необходимо активное участие мышц, а дыхательные упражнения, как правило, не задействуют их в нужном объеме.

Поэтому короткие дыхательные сессии не оказывают значительного воздействия на процесс похудения.

Однако эти практики полезны для психоэмоционального состояния и могут стать важной частью вашего режима.

Они помогают снизить уровень стресса, улучшить качество сна, нормализовать гормональный фон, а также контролировать аппетит, повышая уровень лептина, гормона сытости.

Преимущества дыхательной гимнастики

Снижение стресса

Регулярные занятия помогают расслабиться, что позитивно влияет на психоэмоциональное состояние и способствует лучшему сну.

Контроль аппетита

Упражнения способствуют выработке гормона сытости, что снижает желание перекусить.

Формирование полезных привычек

Практики развивают осознанность и могут стать основой для других полезных привычек, таких как медитации или занятия спортом.

Не забывайте об ответственности за своё здоровье

Не стоит полагаться только на дыхательную гимнастику для достижения желаемых результатов в похудении.

Чтобы похудеть, нужно соблюдать сбалансированную диету и заниматься физическими упражнениями.

Важно помнить, что любые рекомендации нужно согласовывать с врачом или специалистом, особенно если речь идет о снижении веса или улучшении физической формы.

Уточнения

Стресс (от англ. stress "нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения") — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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