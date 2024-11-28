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Вся правда о протеине: мифы, факты и идеальные источники белка

Спорт

Протеин — это важный элемент нашего питания, который обеспечивает организм энергией и помогает поддерживать здоровье.

правильное питание
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
правильное питание

Однако многие недооценивают его значение, считая, что протеин нужен лишь спортсменам. Это заблуждение, ведь белок полезен каждому.

Признаки недостатка белка

Если организму не хватает протеина, это может проявляться в виде:

  • Постоянной усталости - вы ощущаете нехватку энергии даже после сна.
  • Потери веса или мышечной слабости - мышцы теряют тонус.
  • Отсутствия чувства насыщения после еды - хочется есть чаще.
  • Ломкости ногтей и истончения волос.

Сколько нужно протеина в день

Нутрициологи рекомендуют употреблять по 30 граммов протеина с каждым приемом пищи. Это поддерживает стабильный уровень энергии, предотвращает резкие перепады настроения и помогает чувствовать себя лучше.

Для точного расчета нормы используйте простую формулу: умножьте 0,8 грамма белка на свой вес в килограммах.

Например, если вы весите 60 кг, ваша суточная потребность составит 48 граммов протеина.

Источники белка

Если вы недополучаете белок из пищи, не стоит беспокоиться — его можно легко восполнить. Помимо яиц, куриной грудки и творога, добавьте в рацион:

  • греческий йогурт и кефир.
  • бекон из индейки.
  • костный бульон.
  • фасоль.
  • тофу.
  • киноа.
  • семена чиа.

Белок важен не только для физической активности, но и для общего самочувствия. Поддерживайте баланс белка в рационе, чтобы быть энергичными и здоровыми.

Протеин — это основа вашего здоровья и энергии. Регулярное употребление достаточного количества белка помогает не только поддерживать физическую форму, но и улучшает общее самочувствие. Прислушивайтесь к сигналам своего организма и следите за рационом, чтобы вовремя восполнить дефицит белка.

Помните: правильное питание — это простой путь к крепкому здоровью и активной жизни.

 

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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